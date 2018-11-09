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"Doların tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor"

- Macaristan Başbakanı Viktor Orban: - "Doların dünya ekonomisinde tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor"

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BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin'in uzun dönemde dünya ekonomisinde karar verici bir ülke olacağını belirterek, ''Doların dünya ekonomisinde tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor.'' dedi.

Budapeşte'de düzenlenen ve 16 bölge ülkesinin yanı sıra Çin Merkez Bankası Başkanı'nın da katıldığı Merkez Bankaları Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan Orban, Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinin Çin ile ekonomik alanda iş birliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Orban, bugün yeni ve çok taraflı bir dünya ekonomi düzeninin oluştuğunu, Çin'in ise bu düzende önemli bir rol üstlendiğine değinerek, hızlı gelişme gösteren Orta Avrupa ülkelerinin de gelecek 5-10 yılda Avrupa ekonomisinin "motor gücüne" dönüşeceğini belirtti.

Çin ve Orta Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Orban, ''Çin'e ideolojik olarak bakmamalıyız. Faklı olduğumuzu ve ülkelerimizi farklı yönettiğimizi kabul etmeliyiz. Birbirimiz hakkında hüküm vermektense aramızda ortak değerler aramalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Orban, Çin'in uzun dönemde dünya ekonomisinde karar verici bir unsur olacağını, ülkesinin gelecek dönemde de Çin para birimi Yuan cinsi devlet tahvili çıkarmayı planladığına işaret ederek, ''Doların dünya ekonomisinde tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor.'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MacaristanMacaristan Başbakanı Viktor Orban
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