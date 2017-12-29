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Dolmuş şoförü aracında bulunan cüzdanı sahibine teslim etti

ADANA (AA) - Adana'da dolmuş şoförü, aracında bulunan para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (ESOB) yapılan açıklamaya göre, bir müşteri, şoför koltuğunun arkasında bulduğu cüzdanı dolmuş...

Dolmuş şoförü aracında bulunan cüzdanı sahibine teslim etti

ADANA (AA) - Adana'da dolmuş şoförü, aracında bulunan para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (ESOB) yapılan açıklamaya göre, bir müşteri, şoför koltuğunun arkasında bulduğu cüzdanı dolmuş şoförü Tuncay Erdoğdu'ya verdi.

Erdoğdu, içinde kimlik ve 2 bin 800 lira bulunan cüzdanla ilgili İtimat Dolmuş Kooperatifi Başkanı Sabri Doğan'ı arayarak bilgi verdi. Konudan ESOB ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek de haberdar edildi, inceleme sonucu cüzdandaki kimlik bilgilerinden sahibine ulaşıldı.

Cüzdanı teslim edilen üç çocuk babası Yusuf Altun (65), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden mısır destekleme primini almasının ardından Adana'ya akraba ziyaretine geldiğini belirtti.

Cüzdanının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Altun, "Allah sizlerden razı olsun. Bu zamanda böyle dürüst insanlara rastlamak çok zor. Ben ümidimi kesmiştim ama bugüne kadar emeğine haram lokma katmamış bu kulu, Yüce Yaradan sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Şoför Erdoğdu da haramda gözü olmadığını, daha önce de aracında içinde 4 bin 500 lira olan cüzdan bularak sahibine teslim ettiğini bildirdi.

ESOB Başkanı Sözütek, Erdoğdu'yu dürüst ve örnek davranışından dolayı kutladı.

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