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Dolmuşta piknik tüpüyle ısınmaya çalışıyorlar

- Ardahan'da kent içinde yolcu taşıyan bazı dolmuş şoförleri ısınmak için aracın içinde piknik tüpü yakıyor

Dolmuşta piknik tüpüyle ısınmaya çalışıyorlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan merkezde aşırı soğuk nedeniyle araçlarını ısıtmakta zorlanan bazı dolmuşçular, minibüs içinde piknik tüpü yaktı.

Kent içinde yolcu taşıyan dolmuş şoförleri, dondurucu soğukta aracın ısıtma sistemi yetersiz kalınca farklı bir çözüm yolu buldu. Sürekli araç içinde oldukları için soğuktan etkilenen bazı şoförler, piknik tüpü yakarak ısınmaya çalıştı.

Dolmuş şoförü Şener Demirci, soğuk havada görev yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Eksi 20'leri gördük. Çok zorlanıyoruz. İçeride kalorifer sistemi artık yetmiyor. Bu nedenle ayrıca tüp yakıyorum. Yolcular indi-bindi yaptığı için çok etkilenmiyor ama biz sürekli içeride olduğumuz için olumsuz etkileniyoruz. Bu nedenle böyle bir çözüm bulduk." dedi.


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