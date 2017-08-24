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Dominik Cumhuriyeti'nde çocuk evlilikleri

- UNICEF, ülkede 18 ila 22 yaşlarındaki kadınların yüzde 11,7’sinin, 15 yaşından önce evlendiğini ya da biriyle yaşamaya başladığını açıkladı - Dünya Bankasının araştırmasına göre, ülkede her 3 kadından biri 18 yaşından önce evleniyor

Dominik Cumhuriyeti'nde çocuk evlilikleri

SANTO DOMINGO (AA) - Dominik Cumhuriyeti'nde, kadınların 3'te 1'i 18 yaşından önce evleniyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yetkilisi Rosa Elcarte, Dominik Cumhuriyeti'nde 18 ila 22 yaşlarındaki kadınların yüzde 11,7’sinin, 15 yaşından önce evlendiğini ya da biriyle yaşamaya başladığını ifade etti.

Elcarte, bunun ülkede her 10 genç kızdan birinin 15 yaşından önce evlenmesi anlamına geldiğine dikkati çekerek, rakamın, Dominik Cumhuriyeti'ni Amerika kıtasında çocuk yaşta evliliklerde en yüksek orana sahip ülke haline getirdiğini belirtti.

Rosa Elcarte, Dominik Cumhuriyeti'nde çocuk yaşta evlilik oranlarının bazı Sahraaltı Afrika ülkeleriyle benzeştiğine işaret ederek, "Bu inanılmaz derecede trajik." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankasının yaptığı araştırmaya göre, Dominik Cumhuriyeti'nde kadınların 3'te 1'i 18 yaşından önce evleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk Yaşta EvlilikDominik Cumhuriyeti
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