Donan Çıldır Gölü'nde balık tutuyorlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yerli turistler, tamamen donan Çıldır Gölü'nde "eskimo usulü" balık tutuyor.

Tamamen donan ve buz kalınlığı yer yer yarım metreye varan göl, çok sayıda turisti ağırlıyor.

Yerli turistler, gölde atlı kızaklarla dolaşmanın yanı sıra "eskimo usulü" balık tutarak vakit geçiriyor.

Turistleri atlı kızakla gezdiren Tekin Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından insanların gölün manzarasını görmeye geldiğini, onların bölgeden memnun ayrılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Aynı işle uğraşan Tuncay Aydemir de kış sezonunun hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Terör olaylarının bitmesini ve ülkemizin huzurlu olmasını istiyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen Nurten Yılmaz, ilk kez gördüğü Çıldır Gölü'nün manzarasını çok beğendiğini dile getirdi.

Sakarya'dan Arif Aktaş ise gölü çok beğendiklerini, bir daha gelmek istediklerini belirtti.

Öte yandan, vatandaşlar, buz altındaki sarı balığın ağlardan çekilişini ilgiyle izledi.