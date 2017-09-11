Donanma Komutanlığı darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, "Hukukun işlediğini ve milletin birliğine, bütünlüğüne, bekasına, özgürlüğüne kasteden bu hainlerin gereken cezayı almaları noktasında adli mekanizmalarımızın gayet hassas davrandığını yakinen görüyoruz." dedi.

AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman ile AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, davanın görüleceği Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli duruşma salonunun bulunduğu alana geldi.

Milletvekili Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in baş sanık olduğu bir davaya birazdan başlanacağını söyledi.

Davaya tanıklık ve duruşmayı takip etmek için burada olduklarını ifade eden Yılmaz, milletin vekilleri olarak bu davaların takipçisi olduklarını kaydetti.

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi varlığına, milletin birliğine ve bütünlüğüne yönelik 15 Temmuz'da karşılaştığı büyük darbe girişiminin hesabını da hukuk çerçevesinde sormaya devam ettiğini dile getirerek, "Hukuk mekanizması işliyor, Türkiye'de adil bir yargılama gerçekleşiyor. Biz milletvekilleri olarak Ankara'da da İstanbul'da da bugün Kocaeli'de de bu davaları yakinen takip ediyoruz. Hukukun işlediğini ve milletin birliğine, bütünlüğüne, bekasına, özgürlüğüne kasteden bu hainlerin gereken cezayı almaları noktasında adli mekanizmalarımızın gayet hassas davrandığını yakinen görüyoruz. Kendilerine bu konuda teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Birilerinin hala "kontrollü darbe" diyerek sulandırmaya çalıştığı bu darbe teşebbüsünün karşılığının bu mahkemelerde gerektiği gibi verileceğini anlatan Yılmaz, gerekli sonucun elde edileceğini ve milletin beklentisinin karşılanacağını ümit ettiğini bildirdi.

- "Hak ettikleri cezayı alacaklar"

Milletvekili Yaman da 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı milletin bir kahramanlık destanı ortaya koyduğunu aktararak, şimdi de özgür ve bağımsız mahkemelerin darbe girişimine katılanlarla ilgili gereğini yapacağını söyledi.

Bu darbe girişimine katılanların hak ettikleri cezayı alacağını belirten Yaman, kendilerinin de mahkemeyi takip edeceğini kaydetti.

İl Başkanı Ceyhan ise dava sürecini takip etmek ve hukukun yerini bulması adına taraflarını belli etmek için burada olduklarını vurgulayarak, darbe sürecinde Donanma Komutanlığının önemli bir konuma sahip olduğunu bildirdi.

Kocaeli ve Gölcük halkının darbe girişiminin püskürtülmesiyle ilgili elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Ceyhan, darbecilerin hak ettiği cezayı alacağına inandığına işaret etti.



