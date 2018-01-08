"Donanma Komutanlığı davası adli tatil öncesi karara bağlanabilir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen dava hakkında, "Benim tahminim bu dava dosyası 2018 yılı adli tatil öncesinde yani 20 Temmuz 2018 tarihi öncesinde karara bağlanabilir. Yoğun bir yargılama faaliyeti devam ediyor." dedi.

Paça, düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'de terör suçlarına 2. Ağır Ceza Mahkemesinin baktığını ancak iş yükü artınca 4., 5. ve 6. ağır ceza mahkemelerinin de kurulduğunu anlattı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 11'i firari 87 sanığın yargılandığı davaya bakan 5. Ağır Ceza Mahkemesine, duruşmanın bir an önce sonuçlandırılabilmesi için ek ikinci bir heyetin görevlendirilmesi için HSYK'dan talepte bulunduklarını ifade eden Paça, tahminen şubat ayında ikinci heyetin bu mahkemeye görevlendirileceğini kaydetti.

Paça, en kısa sürede davaların sonuçlandırılması yoluna gidileceğini dile getirerek, "Benim tahminim 2018 yılı sonuna doğru Fetullahçı Terör Örgütü davaları büyük oranda karara bağlanabilir. Bu şekilde yoğun bir çalışmamız var. Şimdiye kadar Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine 518, 4. Ağır Ceza Mahkemesine 671, 5. Ağır Ceza Mahkemesine 594, 6. Ağır Ceza Mahkemesine ise 78 olmak üzere toplam bin 861 adet FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne ait dava dosyası açıldı." diye konuştu.

- "FETÖ/PDY dava dosyalarında toplam 2 bin 334 sanık var"

Bu dosyalarda sanık sayısının 2 bin 334 olduğunu dile getiren Paça, şunları kaydetti:

"Bu bin 861 dava dosyasının 432'sinin yargılaması neticesinde mahkumiyet hükmü verilmiştir. Diğer dosyaların yargılaması devam ediyor. Gölcük Donanma Darbe davasının duruşmalarına 11 Eylül 2017'de başlanmıştı, savunmaların alınmasıyla devam ediliyor. Yarın Kandıra Cezaevi Yerleşkesindeki duruşma salonunda duruşmalar yeniden başlayacak. 31 Ocak 2018'e kadar devam edecek. 19 sanığın bitmedi. Müştekiler ve tanıklar dinlenecek. Benim tahminim bu dava dosyası 2018 yılı adli tatil öncesinde yani 20 Temmuz 2018 tarihi öncesinde karara bağlanabilir. Yoğun bir yargılama faaliyeti devam ediyor."

Bir gazetecinin "Güncellenen ByLock listesinden adı çıkarılarak tahliye edilenler oldu mu?" sorusu üzerine Paça, bu kapsamda 111 açılmış dava olduğunu, bu kapsamda 2 tutuklu bulunduğunu ve dosyaların Yargıtay'a gittiğini, bu 2 kişinin de tahliyesinin yapıldığını bildirdi.

- Davadan önce arabuluculuk sistemi devrede

1 Ocak'ta arabuluculuk sisteminin devreye girdiğini dile getiren Paça, bir kısım uyuşmazlık yönünden ihtiyari ve bir kısım için de zorunlu olarak arabuluculuğa başvuru sistemi getirildiğini kaydetti.

Paça, işçi-işveren uyuşmazlıkları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş güvenliği nedeniyle oluşacak uyuşmazlıklarda 1 Ocak'tan sonra iş mahkemelerine dava açmadan önce kişilerin arabulucuya başvurmalarının zorunlu hale getirildiğini anlatarak, Kocaeli Adliyesinde arabuluculuk bürosunun açıldığını, yeteri kadar personelin de görevlendirildiğini kaydetti.

Paça, kişilerin uyuşmazlıklarını hallettiklerinde hem uzun süren yargılama zahmeti ve masrafından kurtulunacağını, hem de mahkemelerin yoğun iş yükünün azalacağını sözlerine ekledi.