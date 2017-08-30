Donanma Komutanlığı kapılarını vatandaşlara açtı

KOCAELİ (AA) - Donanma Komutanlığı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte vatandaşlar, fırkateyn, hücumbot, denizaltı ve lojistik destek gemisini gezme fırsatı buldu.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'na gelen vatandaşlar, daha sonra savaş unsurlarının bulunduğu Poyraz Limanı'na alındı.

Burada demirli bulunan Deniz Binbaşı Hamdi Toker'in komutasındaki TCG Barbaros Fırkateyni, Deniz Yarbay Berke Uraz'ın komutasındaki TCG Büyükada Korveti, Deniz Binbaşı Sezgin Beşli'nin komutasındaki TCG Zıpkın Hücumbotu, Deniz Binbaşı Özcan Tarhan'ın komutasındaki TCG Anafartalar Denizaltısı ve Deniz Yarbay Birkan Levent Şentürk'ün komutasındaki TCG Yarbay Kudret Güngör Lojistik Destek Gemisi'ni gezen vatandaşlar, söz konusu gemileri tanıma ve özelliklerini öğrenme imkanı buldu.

Etkinlikler kapsamında şehit yakını ve gaziler, TCG Barbaros Fırkateyni ve TCG Büyükada Korveti'nde öğle yemeği yedi.

Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay da katılımcıları ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Yemek öncesinde 9 yaşındaki Merve Geçer, şiir okudu.

Etkinlik kapsamında İzmit'teki TCG Hızır Reis ve TCG Gayret müze gemileri de vatandaşlar tarafından ücretsiz ziyaret edildi.