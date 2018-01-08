Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasına devam edilecek

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 11'i firari 87 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 17 Kasım 2017'de verilen aranın ardından Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yapılan 250 kişi kapasiteli salonda 50'si tutuklu 87 sanık, yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı ve bağlı birimlerdeki eylemlere ilişkin hazırlanan, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 852 sayfalık iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in de aralarında olduğu 87 sanık bulunuyor.

İddianamede, darbe girişimi sırasında Yavuz Fırkateyni'nde alıkonulan eski Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile darbeci askerler tarafından gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilen dönemin Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ve eski Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

- Cumhurbaşkanına suikast davasında ceza alan Kızılelma savunma yapacak

Daha önce 50 sanığın savunma yaptığı duruşmada, tutuklu sanık eski Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 19 kişinin savunması alınacak.

Tutuklu sanık Kızılelma iddianamedeki "Genelkurmay Başkanlığı'nın 152215C TEM 16 tarih saat ve grubu ile 'Harekat Yıldırım Öncelik Dereceli' ve 'Gizli' ibareli mesaj formu ekinde yer alan sıkıyönetim listesinin 239. sırasında isminin bulunduğu ve eski görev yerinin Deniz Hava Komutanı Kartepe Kocaeli, yeni görev yerinin ise 'devam' şeklinde belirtildiği, izinli ve tayini çıkmış personelden bir kısmını göreve çağırdığı, saat 19.44 sıralarında 'JCHAT' üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 'GENKUR tarafından şifahi verilen bugün için havada bulunan hava vasıtaları ivedilikle konuşlanacak' direktifine istinaden DKHM'ye bilgi verilmeden, 'hava vasıtası görevlendirilmesi yapılmayacaktır' emri verilmesine rağmen saat 21.25 sıralarında SG uçağının kalkışına izin verdiği, Üssün tüm giriş ve çıkışlarını kapatarak birlik komutanları dahil tüm personeli silahlandırdığı, Genelkurmay Başkanlığı'nın sıkıyönetim direktifini ve görevlendirmesini diğer rütbeli personele gösterdiği ve tamamına okuttuğu, gelen bu mesaj emrini sağa sola yaymamaları konusunda talimat verdiği, Cengiz Topel Sivil Havalimanı'nın saat 03.00'te işgali yönünde konuşma yaptığı, SH70 tipi helikoptere bin adet G3 mühimmatı yüklenmesi talimatını verdiği, darbe girişimi esnasında 2 VIP helikopterin pazartesi gününe hazırlanması emrini verdiği, darbe girişiminin Kocaeli kısmında yer alan üst düzey şüphelilerden Ömer Faruk Harmancık, Hakan Üstem ve Nazmi Ekici ile irtibatlı olduğu"suçlamalarıyla ilgili ifade verecek.

Kızılelma hakkında, ağırlaştırılmış müebbetle 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etme" suçundan yargılanan Tezcan Kızılelma'ya 15 yıl hapis cezası verilmişti.

- Mahkeme ara karar vermişti



Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 17 Kasım'da, özel olarak yapılan salondaki duruşmada, mahkemenin ara karar öncesinde cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istemişti.

Mahkeme heyeti, ara kararında, yurt dışına kaçtıkları belirlenen ve haklarında tutuklama kararı çıkarılan davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Hamza Koç, Zabit Kişi, Enver Kılıç ve Cihat Tezel hakkında müzekkerelerin infazının beklenmesine, sanıklar Gülen ve Kişi'nin Türkiye'ye iadesi hakkındaki Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazının beklenmesine, Kazakistan'da yakalanan sanık Enver Kılıç'ın iade işlemlerinin hızlandırılmasına karar vermişti.

Mahkeme ayrıca, eski TCG Yavuz Gemisi'nin Telsiz Astsubayı tutuklu sanık Nurdoğan Balkaya'nın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, tutuklu 50 sanığın bu hallerinin devamına, bazı sanıkların adli kontrol hükümlerinin kaldırılması talepleriyle eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi talebinin reddine karar vererek, duruşmayı ertelemişti.

Sanıklardan 5'inin dosyası farklı illerdeki başka davaların dosyalarıyla birleştirilmiş, bu davada yargılananların sayısı 92'den 87'ye düşmüştü.

Bu arada, duruşmaya müdahil olarak, Başbakanlık adına avukat Halit Çokan, Abdullah Yörük ve Selman Balta, TBMM adına Ömer Burak Barış ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan adına Samet Genç katılmıştı.

Duruşmaları siyasi partilerin ve STK'ların temsilcileriyle vatandaşlar da takip ediyor.



- İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 şüpheli bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından sıkı yönetim direktifinde yapılan görevlendirmelerde, Tümamiral Sinan Azmi Tosun'un Kocaeli Sıkı Yönetim Komutanı ve aynı zamanda Donanma Komutanı, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, Tuğamiral Nazmi Ekici'nin Harp Filosu Komutanı, Tuğamiral Ayhan Bay'ın Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı, Tuğamiral Hayrettin İmren'in Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı olarak devamına, Tümamiral Gürel Kaynak'ın Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı olarak devamına, Tümamiral Hakan Üstem'in Sahil Güvenlik Komutanı olarak devamına" şeklinde görevlendirmelerin yapıldığına yer veriliyor.





