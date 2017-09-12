Dondurma çubuklarıyla umut dağıtıyor

KAYSERİ (AA) - Dondurmaların içindeki tahta çubuklardan yaptığı maketleri sergide satan Bülent Yıldıran, elde ettiği gelirle aldığı beyaz bastonları Kayseri'de 30 görme engelliye hediye etti.

Sol gözünde görme yetisi olmayan 49 yaşındaki Yıldıran, kendi çabasıyla topladığı, engelliler ve ailelerinin de yardımcı olduğu çubukları da kullanarak yaptığı cami maketi ve Türk bayrağı ile Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerini, açtığı sergilerde satarak bugüne kadar birçok engellinin ihtiyacını giderdi.

Son olarak elde ettiği gelirle 30 görme engelliye beyaz baston alan Yıldıran, Engelsiz Düşünce Derneği tarafından Kocasinan Belediyesinde düzenlenen "Engelsiz Sanat ve Sosyal Emek" adlı programda, hediyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Engelsiz Düşünce Derneği Başkanı Süleyman Ekici, programda yaptığı konuşmada, hobi diye başladığı uğraşı ile bütün engellilerin hayatına dokunmayı hedefleyen çalışma yürüten Yıldıran'a teşekkür etti.

Ekici, "Dondurma çubuklarını bilirsiniz, o çubukları toplayıp evinde bir köşede onlarla maketler yapıp o ürettiği maketlerle sergiler düzenleyip sergiler yoluyla kazandığı paralarla engellilere akülü sandalye, manuel tekerlekli sandalye, havalı hasta yatağı, beyaz baston gibi araç ve gereçler alıp hiçbir karşılık beklemeden kilometreler kat ederek hediye eden ve sadece dua isteyen bir insan olduğu için bu programı hazırlamaya ihtiyaç duyduk. Kendisine engin gönüllülüğünden dolayı teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum." diye konuştu.

Ekici, bu davranışın dindeki yerinin çok büyük, önemli ve çok tavsiye edilir olduğunu belirtti.

Kayseri'de 150 bin civarında engelli yaşadığına dikkati çeken Ekici, bu engellilerin 10 bin kadarının sosyal hayatın içerisinde bulunduğunu, kalan 140 bininin nerede olduğunu bilmediklerini kaydetti.

Yıldıran da dondurmaların tahta çubuklarını topladıktan sonra maketler yaptıklarını aktararak, "Engelli araçlarını alıp dağıtıyoruz. Şu ana kadar 168 engelli aracı aldım. Kayseri'nin bizden beyaz baston isteği oldu. Elde ettiğimiz tüm gelirleri hemen beyaz bastona çevirdik. Yere atılan bir çubuk, maket, satış, engelli aracı ve beyaz baston alarak bize geri dönüyor. Bence en güzel şey yerde bulup bunu bu hale getirmektir. Engellilere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından beyaz bastonların dağıtımı yapıldı. Ekici, yardımlarından dolayı Yıldıran'a plaket verdi.