"Dondurma spor sonrası vücuttaki yorgunluğu azaltıyor"

BURSA (AA) - BATUHAN ATİK - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülay Özcan, çeşitli spor dallarıyla uğraşanların vücutlarındaki potasyum oranının sıcak havaların da etkisiyle normal sınırın altına düştüğünü belirterek, "Potasyum eksikliği de kişinin kaslarında güçsüzlük ve yorgunluğun oluşmasına ve spor yaparken daha hızlı yorulmasına neden olur. Bu kişiler, dondurma yiyerek vücutlarında eksik olan potasyumu çok rahat alabilirler." dedi.

Doç. Dr. Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yaz aylarında tüketimi artan dondurmanın çok iyi bir potasyum ve A vitamini kaynağı olduğunu belirtti.

İnsanların gelişimi için A vitamininin önemli ve koruyucu bir vitamin olduğunu vurgulayan Özcan, ''Dondurma kalsiyum açısından zengin olduğu gibi A vitamini açısından da son derece zengin bir besin. Vücutta A vitamini eksikliğinde görme bozukluları, kemik gelişiminde duraksama, idrar yolu enfeksiyonları ile ciltte pullanmalar ve yer yer sivilceler ortaya çıkar. Eğer kişide A vitamini eksikliği var ise kişi bu eksikliği dondurma yiyerek çok rahat azaltabilir.'' diye konuştu.

- "Potasyumu çok rahat alabilirler"

Özcan, dondurmanın potasyum eksikliğinin giderilmesi konusunda da önemli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

''Çeşitli spor dallarıyla uğraşanların vücutlarındaki potasyum oranı sıcak havaların da etkisiyle normal sınırın altına düşer. Potasyum eksikliği de kişinin kaslarında güçsüzlük ve yorgunluğun oluşmasına ve spor yaparken daha hızlı yorulmasına neden olur. Bu kişiler, dondurma yiyerek vücutlarında eksik olan potasyumu çok rahat alabilirler. Dondurmanın içeriğinde bol miktarda potasyum bulunuyor. Eğer kişide spor sonrası potasyum eksikliğine bağlı aşırı yorgunluk oluşuyorsa, dondurma bunu engelleyerek yorgunluğu ve güçsüzlüğü azaltır.''

Açıkta satılan dondurmaların bazı sağlık riskleri yaratabileceğine de değinen Özcan, ''Her ne kadar dondurma sağlık açısından faydalı bir besin olsa da usulüne uygun ve hijyenik ortamda üretilmeyen dondurmalar sağlık açısından ciddi bir risk taşıyor. Bu noktada vatandaşlar açıkta satılan ve markası belli olmayan dondurmaları kesinlikle almamalı. Daha çok gıda güvenliği açısından pastörize sütten yapılmış ve güvenilir markalı olan dondurmalar tüketilmeli." ifadelerini kullandı.



