Dondurucu soğukta Halep için kermes düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuğa rağmen Halep için kermes düzenlendi.

Yüksekova Müftülüğünce, Merkez İhsaniye Camisi'nin yanında kurulan çadırlarda organize edilen kermeste, Kur'an kursu öğretmenleri ile bazı hayırseverlerin hazırladığı yiyecek ve içecekler satıldı.

Dondurucu soğuğa rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelir, Halep'teki mağdurlar için kullanılacak.

Yüksekova Müftüsü Mehmet Korkut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep ve dünyanın farklı yerlerinde yaşanan insanlık dramına bir nebze de olsa destek olmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Halktan, dünyanın dört bir yanındaki mazlum insanlar için destek beklediklerini belirten Korkut, "İki hafta önce camilerde Halep'teki insanlar için yardım topladık. Bugün de farklı bir etkinlik yapmak istedik. Soğuk havaya rağmen inşallah destek alırız." dedi.

"Cenabıhak, 'Müslüman, Müslümanın kardeşidir' diye buyuruyor" diyen Korkut, kardeşliği unutturmamak ve pekiştirmek istediklerini ifade etti. Korkut, şunları kaydetti:

"Mağdur insanların acılarını paylaşmak adına bunları yapıyoruz. Evlerimiz sıcak, sobalarımız yanıyor, kaloriferlerimiz yanıyor ama oradaki insanlar da sıkıntı çekiyorlar. Çoluk çocuğumuzla, halkımızla bir farkındalık olsun istiyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz."