Dönüş çilesi başladı!

İstanbul’a dönenlerin oluşturduğu trafik, polis helikopteriyle havadan denetlendi. Yoğunluğun başladığı görülen denetimde, polis ekipleri kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.



Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM yolu Bekirdere rampaları, viyadük ve tüneller bölgesinde, öğle saatlerinden itibaren yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesiyle yoğunluk oluştu.



Sürücülerin bu bölgede yavaşladığı görüldü. TEM yolunda arızalanan araçlar ve meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşım zaman zaman aksadı. Yollardaki yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.







AFYONKARAHİSAR - ANTALYA YOLUNDA YOĞUNLUK



Afyonkarahisar- Antalya karayolunda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde, bayram tatilinden dönenler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.



Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayoluyla yol üzerindeki dinlenme tesislerinde yoğunluk arttı. Sabah saatlerinden uzun kuyruklar oluşan yolda, trafik polisleri de aralıksız denetim yapıyor. Yol üzeri ve kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan polis, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.



Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor. Yol üzerindeki yoğunluğun pazar günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.







BOLU GEÇİŞİ RAHAT



TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde başlayan yoğunluk dün ve bugün etkisini azalttı. Bugün boyu yollarda hafif bir yoğunluk olduğu gözlendi. Trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikte bu akşam saatlerinde ve yarın da yoğunluk bekleniyor, ancak durma ya da aksaklık beklenmiyor.







HAVADAN DENETİM



Dönüşe geçen tatilcilerin yolculuğu Antalya'da havadan denetlendi. Karayollarında yoğunluk gözlenmezken kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araca 4 bin 205 TL ceza kesildi.



Ramazan Bayramı tatilini Antalya'da geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 470 personelin katılımıyla turizmin başkenti Antalya'da güvenli seyahat için havadan ve karada trafik uygulaması yaptı. Jandarma helikopteriyle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'ndan havalanan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Şentürk Kurt, İl Emniyet Müdürü Trafik Şube Amiri Hüseyin Koçluk, Antalya- Mersin D400 karayolunun Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki geçiş noktalarında denetim yaptı. Trafik polisleri ve jandarma trafik timleri yol güzergahı boyunca oluşturulan uygulama noktalarında, havadan trafiği takip eden Kurt ve Koçluk'a anlık bilgi verdi.



5 BİN TL'YE YAKIN PARA CEZASI KESİLDİ



Hafta sonu olmasına rağmen kent içi ve ilçeler arası karayollarının sakin olduğu gözlenirken bazı kavşak ve yollarda küçük çaplı yoğunlukların olduğu dikkati çekti. Ekipler 11.30- 13.30 saatleri arasında yaptıkları denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araç sürücüsüne 2918 sayılı kanun gereğince toplamda 4 bin 205 TL ceza kesti. Uygulamada, 2 araç ise eksiklerinden dolayı trafikten men edildi.



TOPÇULAR FERİBOT İSKELESİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTU



Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.



Kentte İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) Topçular Feribot İskelesi'nde ise zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısının yoğunluk nedeniyle 16'dan 18'e çıkarıldığı bildirildi.



İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince Eskihisar'dan Topçular'a 63 bin araç geçişi yapıldığını kaydetti.



Lermi, geçtiğimiz perşembe günü itibarıyla tatilcilerin dönüşünün başladığını, şu anda kadar da 43 bin aracın geri dönüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek, tatil süresinde toplam 500 ek sefer yapılacağını vurguladı.



İhtiyaç duyulması halinde feribot sayısının 19'a çıkarabileceklerini anlatan Lermi, günlük 20 bin yolcuyu bekleme yapmadan taşıyabildiklerini ifade etti. AJANSLAR