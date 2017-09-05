İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yardımcı doçentlere yönelik Dönüşen Mühendis(lik) Çalıştayı düzenledi.

İTÜ Rektörü Prof. Mehmet Karaca Ayazağa yerleşkesindeki Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayın açılışında, İTÜ'nün "ilk"lerin ve "en"lerin okulu olduğunu belirterek, bu çalıştayın da alanında ilk olduğunu belirtti.

Karaca, çalıştayın yardımcı doçentlere yönelik olduğunu dile getirerek, "İTÜ'nün geleceği sizsiniz. Geleceği sizler şekillendirip, sizler değiştireceksiniz. Değişmeyen tek şey değişimdir. İTÜ, bir Ar-Ge üniversitesidir. Araştırma, geliştirme yapılır ama eğitim bizim esas işimiz." dedi.

İyi araştırma yapan kişinin aynı zamanda iyi bir eğitimci olduğunu ifade eden Karaca, iyi eğitim verenin de iyi bir araştırmacı olduğunu vurguladı.

Karaca, çalıştayın amacının eğitimde dönüşüm olduğunu belirterek, "Biz yenilikleri takip etmek zorundayız. Burası 244 yılık, geleneği olan bir okul. Gelenekten besleneceğiz ama geleceği de şekillendireceğiz. Teknik üniversite olarak bizler neler yapabiliriz? Nasıl bu eğitimi şekillendiririz, doğru yönlendiririz? Teknik üniversitedeki en büyük sorun atalet. Bu çalıştaya profesörlerle başlasaydık, onları bir nebze olsun değiştirebilseydik günümüzü ya da 5-10 seneyi kurtarırdık. Yardımcı doçentlerden başladık çünkü geleceği temsil ediyorlar." diye konuştu.

İTÜ'nün ders kredi saatlerini azalttığını dile getiren Karaca, "Dünyanın birçok yerinde 120 krediyle mühendis mezun ediyorlar, biz hala 160-170 kredi veriyoruz. Bu saat bizim dönemimizde 220 krediydi. Aklımda sadece Boğaziçi Köprüsü'nün halat yapısı kaldı." ifadelerini kullandı.

Karaca, 8 Eylül Cuma günü 2017-2018 akademik yıl açılışı yapacaklarını, açılışa İTÜ mezunu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da katılacağını sözlerine ekledi.

Öğrenci İşleri Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Taptık da üniversitelerin öğrenci merkezli eğitim vermesi gerektiğini anlattı.