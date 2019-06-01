“Dönüşüm ve Değişim” konuları sektöre ışık tuttu

“Enerjide Dönüşüm ve Değişim” temasıyla bu yıl 25. kez düzenlenen ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, geniş bir paydaş kitlesinin katılımıyla 28-30 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sektörde global alanda yaşanan dijitalleşme fırtınasının teknolojik gelişmelerden regülasyona, hukuktan yeni iş alanlarına kadar bütün yönleriyle ele alındığı ICCI 2019, 37 oturum ve 250 konuşmacının katıldığı zengin konferans programıyla enerjinin hangi yöne evrileceğine ışık tuttu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Enerji Komisyonu Mustafa Elitaş’ın da açılışına katıldığı ICCI 2019, 200’e yakın ulusal ve uluslararası firma ile 15.123 katılımcı ve ziyaretçiyi bir araya getirdi.



Sektörün geleceği paydaşlarca tartışıldı



Bu yıl çeyrek asrı geride bırakan ve üretimden iletim ve dağıtıma enerji değer zincirinin tüm halkalarını kapsayan ICCI 2019, elektrik, doğal gaz, rüzgar, güneş, jeotermal, hidro, kömür ve biyokütle alanlarında enerji üretiminden iletimine kadar sektörün tüm alt segmentlerini aynı çatı altında topladı. TechnoEnergy, Diplomatik Alan, Generation X & Start Up Forum alanı da aralarında olmak üzere toplam 6 ayrı salon ve 2 özel alanda gerçekleştirilen ICCI 2019, bu yıl ilk kez “enerjide kadının rolü” kapsamında özel bir oturuma da yer verdi. İş dünyası ve sektör örgütleri TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, TÜREB, TESAB, Türkiye Kojenerasyon Derneği, GÜYAD, ETD, GAZBİR ve EÜD’ün yanı sıra düzenleyici kuruluşlar EPDK, EPİAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ; Türk-Alman Enerji Forumu, Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği, Shura Enerji Dönüşüm Merkezi gibi kuruluşlar ve İş Bankası ve EBRD gibi çeşitli banka ve kredilendirme kuruluşları ICCI 2019’a üst düzeyde katılım gösterdi.



Diplomatik alan iş dünyasını uluslararası pazarlarla buluşturdu



Brezilya, Avusturya, Çekya ve Polonya olmak üzere toplam 4 ülkeden diplomatik temsilcilerin yer aldığı diplomatik alanda ülkelerin ticari temsilciliklerinin yanı sıra uluslararası anlaşmalar yapmak üzere yetkilendirilmiş konsolosluk görevlileri ICCI 2019’da yer aldı. Kamerun, Filistin, Güney Afrika, Yunanistan, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, İtalya, Danimarka, Avusturya, Çekya ve İran’dan sektörel düzeyde önemli isimlerin yer aldığı yabancı delegasyonlar fuarı ziyaret ederek çeşitli iş fırsatlarını görüşme imkanı buldu.



Etkin konuşmacılar enerjiye dair vizyonlarını paylaştı



25. ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, her biri alanlarında uzman konuşmacıları da katılımcılarla buluşturdu. Tarih alanında Türkiye’nin en büyük değerlerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, katılımcıları, Türkiye’de ve bölgede enerjinin tarihi hakkında aydınlatıcı bir yolculuğa çıkarırken; Prof. Dr. Kerem Alkin, “Fırtınada Ayakta Kalma Sanatı” başlıklı konuşmasında ülke kalkınması için yakın geleceğin gerekliliklerine dikkat çekti. Digit4Turkey Derneği Kurucu Başkanı Ali Rıza Ersoy, “Artık sıfır karbon değil eksi karbon zamanı” mesajı verdiği konuşmasında Endüstri 4.0’ın enerji uygulamalarındaki yerini ele aldı. Girişimci Alphan Manas ise özellikle yenilenebilir enerji alanında yakın ve orta vadede beklenen iş fırsatlarına dikkat çekti.



TechnoEnergy ve Generation X- StartUp alanları ilgi gördü



Enerji teknolojilerindeki yeni teknoloji ve uygulamalarla gelişmelerin tartışıldığı TechnoEnergy ve Generation X-StartUp alanları da fuar süresince büyük ilgi gördü. Özellikle Generation X-Start-Up alanında, enerji konusunda geliştirmeler yapan start-up şirketlerinin temsilcileri ve ayrıca bu alanda çalışan akademisyenler çeşitli sunumlar yaparak bilgi alışverişinde bulundu. Solar Enerji salonunda kurulan 25 firmanın katıldığı ProsumerX alanı ise, çatı üstü panel uygulaması sayesinde kendi elektriğini üreten, ürettiği noktada tüketen ve ayrıca depolayarak istendiğinde ağa geri verebilen ev modeli ve elektronik aracı ile fuar ziyaretçilerine geleceğin enerji sistemi işleyişini görme imkanını sağladı.



“Sektördeki değişim göz kamaştırıcı”



“Yalnız dünyada değil Türkiye’de de sektörde yaşanan değişimi görmemek imkansız. Bunu tüm sektör paydaşlarının görüp hissedebileceği ve tartışıp ileriye götürebileceği bir platform olmaktan mutluyuz” diyen ICCI ve Pennwell Türkiye Genel Müdürü Feraye Gürel, son 15 yılda yalnızca özel sektörün 95 milyar dolar yatırım yaptığı bir sektörün, geçireceği dönüşümle önümüzdeki dönemde de öncü rolünü koruyacağını söyledi. Gürel, “Önümüzdeki 10 yıl için beklenen ve 110 milyar dolar olarak ifade edilen bu yatırımların büyük bir kısmının değişim, dönüşüm ve teknoloji odaklı olmasını bekliyoruz. Halihazırda enerji sektöründe büyük verinin ve yapay zeka uygulamalarının kullanımı giderek artıyor. Artık ağ dijitalizasyonu, etkin büyük veri kullanımı ile verimlilik artışı gibi konuları tartışıyoruz. Bunların etkisini hepimiz hayatımızda hissedeceğiz. Biz de ICCI olarak, bu dönüşümün yatırımcılarını ağırlamaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

