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Dorseye branda çeken sürücü düşerek ağır yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, kullandığı tırın dorsesine branda çekmek için çıkan sürücü, dorse içerisine düşerek ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Doğanlı köyü mevkisinde bulunan bir boru fabrikasının önünde 53...

Dorseye branda çeken sürücü düşerek ağır yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, kullandığı tırın dorsesine branda çekmek için çıkan sürücü, dorse içerisine düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Doğanlı köyü mevkisinde bulunan bir boru fabrikasının önünde 53 K 2197 plakalı tırın sürücüsü Osman Topal (55), tırın dorsesindeki brandayı kapatmak için çıktığı yerde dengesini kaybederek dorsenin içine düştü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan Topal, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı tır sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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DüşmeDüzceKaza
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