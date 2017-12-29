Dorseye branda çeken sürücü düşerek ağır yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, kullandığı tırın dorsesine branda çekmek için çıkan sürücü, dorse içerisine düşerek ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Doğanlı köyü mevkisinde bulunan bir boru fabrikasının önünde 53 K 2197 plakalı tırın sürücüsü Osman Topal (55), tırın dorsesindeki brandayı kapatmak için çıktığı yerde dengesini kaybederek dorsenin içine düştü.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan Topal, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı tır sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.