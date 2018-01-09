Dört kameralı Casper Via F2 n11.com’da

İSTANBUL (AA) - Casper ürün ailesi VIA serisinin yeni üyesi Via F2, n11.com’da satışa sunuldu.

n11.com açıklamasına göre, dört kamerasıyla dikkati çeken ve ön plana çıkartılmak istenen objenin net, diğer tarafların bulanık olduğu gerçek zamanlı bokeh moduyla başarılı fotoğraflara imza atan Casper Via F2, n11.com’da 2 bin 99 TL’den satışa sunuluyor. 6.0 inch Full LCD HD+ IPS çözünürlükte 18:9 ekran oranlı ve kamera odaklı yeni Casper Via F2, n11.com’da 2 bin 99 TL’den satışta.

Gücünü 8 çekirdekli 2.5 GHz saat hızında çalışan MediaTek Helio P25 işlemcisinden alan Via F2, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunmakta. Ön tarafta 20 ve 8 MP, arka tarafta ise 13 ve 5 MP olarak toplamda dört kamera sunan cihaz, her iki tarafla da portre modunda fotoğraf çekebiliyor. 4000 mAh batarya taşıyan cihaz, parmak izi okuyucusu, Gorilla Glass 3 ekran teknolojisi ile korunan ekranı ve şık tasarımıyla da dikkati çekiyor.