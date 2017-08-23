Dört kıtadan 700 öğrenci çay topladı, horon tepti

ANKARA (AA) - MELTEM BULUR - Türkiye'nin 22 farklı şehrinde bulunan üniversitelerin ev sahipliğinde 57 ülkeden 700 öğrenciyi bir araya getiren Türkçe Yaz Okulu sona erdi.



Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu" için ABD, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Çin, Estonya, Fas, Filistin, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Letonya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mısır, Moğolistan, Moldova, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Somali, Sudan, Tunus, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Ürdün'den Türkiye'ye gelen öğrenciler 4 hafta boyunca Türkçelerini geliştirme ve Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler, Çanakkale'den Erzurum'a, Karaman'dan Samsun'a kadar 22 kentteki 23 üniversitenin ev sahipliğinde gruplar halinde tamamladıkları eğitim ve gezi programlarının sonunda bir hafta boyunca da İstanbul'daki etkinliklerde bir araya geldi.

Ülkelerindeki YEE'lerde ve üniversitelerinin Türkoloji bölümlerindeki Türkçe öğrenimlerine ağırlandıkları üniversitelerde devam eden öğrenciler, program öncesi aylarca planlaması yapılan, Türk gelenek ve göreneklerinin hakim olduğu birbirinden eğlenceli etkinliklere de katıldı. Çay toplayan, Türk yemeklerini öğrenen, Türk kahvesinin yapılışını izleyen, düğünlere katılıp halay çekip horon tepen, Türk el sanatları kursu alan öğrenciler, bu süreçte Türkçe konuşarak dil seviyelerini de yükseltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başbakan Binali Yıldırım ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla düzenlenen Türkçe Yaz Okulu Kapanış Programı'nda ilk kez aynı çatı altında buluşan 700 öğrenci, ardından son haftalarını geçirecekleri İstanbul'a gitti.

Türkçe Yaz Okulu'nun son haftasını İstanbul'da geçiren öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla hazırlanan programla karşılandı. Topkapı Sarayı, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Sultan Ahmet Camisi, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Saint Antoine Kilisesi, Galata, Dolmabahçe Sarayı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ile Miniatürk gibi tarihi ve turistik mekanları gezen misafirlerin Türkiye ziyareti, İstanbul Boğazı turu ve Büyükada programıyla son buldu.



- Veda yemeği

Öğrenciler, Türk kültürü, sanatı, tarihi ve dili hakkında yaşadıkları deneyimlerin yanı sıra Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini paylaşmak için sosyal medyada birbirleriyle yarıştı. Öğrencilerin gözünden Türkiye'nin konu edildiği metin, fotoğraf ve video eser kategorilerinden oluşan yarışmanın birincileri ödüllerine veda yemeğinde kavuştu.

Türkiye'den ayrılmadan öğrenciler için düzenlenen yemekte açıklanan birinciler, ödüllerini Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in elinden aldı. Kendi gözlemlerini sosyal medya hesapları üzerinden #RotamTürkiye etiketiyle paylaşan katılımcılardan Filistinli Muhammed Horoub, yaz okulu boyunca çektiği görüntülerden oluşan "Türkiye tanıtım filmi" ile video kategorisinde birinciliği elde ederek dizüstü bilgisayar kazandı. Fotoğraf kategorisinin birincisi de "Kapadokya'da akşam" temalı fotoğrafıyla Sırbistan'dan Mariana Markovic olurken, metin kategorisinde de birinciliği İran’dan Akbar Paşayi elde etti.

Veda gecesinde Kırgızistanlı öğrenciler Aygerim Nizamova ve Arzımat Tacıbaev Kırgız milli dansını sergilerken, Amerikalı öğrenciler Monique Isabella Ocanas, Hassan Ryan Rassmy, Abdalla Husain, Alexandria Green ile İtalya'dan Maira Cristina Pelosi de Türkçe şarkılar söyledi. "X Factor Gürcistan" yarışma programının finalisti Sophiko Saakashvili ve "O Ses Azerbaycan" yarışma programının finalisti Kamran Ahmedov da Türkçe şarkılar seslendirdi.



