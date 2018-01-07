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"Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı" tamamlandı

- Uludağ'ın yabancı turistler açısından tercih edilmesi ve dört mevsim boyunca ziyaretçi ağırlayabilmesi amacıyla düzenlenen "Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı" tamamlandı - Çalıştayda alınan tavsiye kararları ile oluşturulacak sonuç bildirgesi Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacak

ANKARA (AA) - Uludağ'ın yabancı turistler açısından tercih edilmesi ve dört mevsim boyunca ziyaretçi ağırlayabilmesi amacıyla düzenlenen "Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı" tamamlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-6 Ocak'ta Uludağ'da düzenlenen "Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı", Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, birçok kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.

7 çalışma grubunun yer aldığı çalıştayda, Uludağ'ın mevcut potansiyeli, turizme katkısı, eksiklikleri ve yapılması gerekenler ele alındı.

Çalıştayda Uludağ'ın marka değeri, yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı, turizm çeşitliliği, otellerde ve işletmelerde verilen hizmet kalitesinin artırılması, altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi, spor aktivite alanlarının genişletilmesi konuları da ayrıntılı şekilde görüşüldü.

Çalıştayın kapanışında her grup, kendi konularıyla ilgili mevcut durum, eksiklikler ve yapılması gerekenler konusunda tavsiye kararları aldı.

Bu kararlarla oluşturulacak sonuç bildirgesi Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacak.

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