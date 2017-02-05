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Dortmundlu holiganların Leipzig taraftarlarına saldırması

- Sarı-siyahlı holiganların, aralarında çocuk ve kadınların olduğu rakip taraftarlara saldırdığı ortaya çıktı - Olaylara ilişkin 4 polis ve 6 Leipzigli taraftar yaralandı, 12 kişi göz altına alındı - Leipzig Kulübünün açıklamasından - "Rakip takımının seyircilerine ve polise yapılan saldırılar ile çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçlar ve hakaretler kabul edilemez ve bunlar Alman futbolu için utanç vericidir"

Dortmundlu holiganların Leipzig taraftarlarına saldırması


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) dün oynanan Borussia Dortmund-Leipzig karşılaşmasında Dortmundlu holiganların, rakip taraftarlara ve polise saldırdığı bildirildi.

Dortmund polisi tarafından bugün yapılan açıklamada, karşılaşma öncesi Dortmundlu ultra taraftar gruplarından 350 ila 400 kişinin, Leipzig takımının bulunduğu otobüse saldırmak amacıyla stat yakınındaki bölgede toplandığı belirtildi. Ev sahibi taraftarlarının bu planının, otobüsün güzergahının değiştirilmesi ve sarı-siyahlı kulüple polisin işbirliğiyle engellendiği ifade edildi.

Söz konusu şiddet yanlısı bu grubun daha sonra aralarında kadın, çocuk ve ailelerinin de bulunduğu Leipzig taraftarlarına saldırdığı ifade edilen açıklamada, taş, şişe ve kutuların fırlatıldığı, stat çevresinde de maytap yakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, karşılaşma sırasında ise Dortmundlu taraftarların bulunduğu güney tribününde hakaret içeren afişler ve dövizlerin açıldığına işaret edildi.

Olaylarla ilişkin 11 Dortmundlu holiganın ve bir Leipzigli taraftarın göz altına alındığı ifade edilen açıklamada polisin tüm bu olaylarla ilgili soruşturma başlattığı bilgisi verildi. Olaylar sırasında 4 polisin ve 6 Leipzigli taraftarın yaralandığı da paylaşıldı.


- Biber gazı ve cop kullanıldı


Olaylar sırasında polis operasyonunu yöneten Edzard Freyhoff, Leipzigli taraflara, polislere ve diğer kişilere aniden saldırıldığını belirterek, polisin biber gazı ve cop kullanarak daha kötü şeylerin meydana gelmesinin engellendiğini ifade etti.

Şimdiye kadar böyle bir şey yaşamadığını anlatan Freyhoff, olaylara ilişkin tanıkların polise başvurmalarını istedi.


- "Şiddeti en ağır bir şekilde kınıyoruz"


Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, yaşanan gelişmelerden derin üzüntü duyulduğu belirterek, "Borussia Dortmund bu şiddeti en ağır bir şekilde kınıyor." denildi.

Borussia Dortmund'un olayların aydınlatılması için polisle işbirliği içinde olacağı vurgulanan açıklamada, yaralanan Leipzig taraftarlarına acil şifalar dilendi.

Leipzig Kulübünün açıklamasında ise futbolda insanların şiddetle karşılaşmalarının kabul edilemez olduğunu belirtilerek, "Rakip takımının seyircilerine ve polise yapılan saldırılar ile çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçlar, hakaretler kabul edilemez ve bunlar Alman futbolu için utanç vericidir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, sarı-siyahlı yöneticilerden bu olayların aydınlatılması talep edildi.


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Borussia DortmundLeipzigOlaylarPolis
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