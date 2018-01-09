İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'de terör örgütü DEAŞ ve Beşşar Esed rejimi saldırılarından kaçarak İdlib'in kuzeyindeki kamplara göç edenlerin sayısı 150 bini buldu.



Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinin kuzey kırsalı ile İdlib'in güney kırsalı arasındaki bölgelerde yaşanan yoğun çatışmalar ve hava saldırıları, sivillerin İdlib'in kuzey kırsalına göç etmesine yol açtı.

Birkaç parça eşya ile kamplara sığınan siviller şiddetli yağış ve soğuk hava nedeniyle zor günler geçiriyor.

Göç eden sivillerin büyük bir kısmı sokaklarda, arabalarda veya kendi imkanları ile oluşturdukları derme çatma çadırlarda barınmaya çalışıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Basın Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda artan saldırılar nedeniyle Türkiye sınırındaki İdlib'in kuzeyine göç edenlerin sayısının 150 bine ulaştığını söyledi.

Tosun, Rusya ve Esed rejiminin saldırılarının sürmesi halinde göç edenlerin sayısının 250 bini aşacağını ifade etti.

İHH olarak kamp kurulumu ve gıda yardımı yaptıklarını aktaran Tosun, "Göç edenler aniden bölgeye geldi. Bu denli yüksek sayılı göç dalgası karşında uluslararası yardım kuruluşlarını desteğe çağırıyoruz." dedi.

- "Çadırımız yok, dışarıda yatıyoruz"

Nasır Şüble, İdlib'in güneyindeki Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak kısmen daha güvenli buldukları ilin kuzeyindeki Kefer Lusin köyüne sığındıklarını söyledi.

Şüble, "10 gündür yaşlılar, çocuklar ve kadınlar açıkta kalıyor. Çadırımız yok. Dışarıda kalıyoruz." dedi.

Evlerinin saldırılarda büyük hasar aldığını dile getiren Şüble, "Rejim askerinin köye girdiğini duyunca, döşeklerimizi bile alamadan kaçtık. Kıyafetlerimizi, eşyalarımızı bile alamadık. Canımızı kurtarmak için acele kaçmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Saldırılardan kaçarak Türkiye sınırındaki İdlib'in kuzeyindeki köylere sığınan 35 yaşındaki Ahmed Daos da Sincar'daki köylerinin tamamen yıkıldığını kaydetti.

Daos, "Hava saldırılarından iki gün önce kaçtık. Kadınlar ve çocuklarımız için çadır istiyoruz." şeklinde konuştu.

Saldırı altındaki köylerden kaçmak isteyenleri taşımak için her gün bölgeye gittiği aktaran Daos, "Yollarda kalan binlerce sivil var. Arabası olmayan insanları taşıyorum." dedi.















