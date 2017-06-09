ANTALYA (AA) - Dosso Dossi Fashion Show'da Brezilyalı model Adriana Lima'nın baş mankenliğinde defile gerçekleştirildi.

Serik ilçesindeki The Land of Legends Theme Park'ta hazırlanan podyuma, ilk manken olarak ünlü model Adriana Lima çıktı. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Lima, podyumda 4 farklı elbise giydi.

Podyuma çıkan Brezilyalı ünlü mankenler Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart da izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.

Sonbahar-kış kreasyonlarının yer aldığı defilenin sonunda Lima, diğer mankenlerle seyircileri selamladı. Lima bu sırada hamile olduğu öğrenilen Ana Beatriz Barros'un önünde eğilerek karnını öptü. Lima'ya diğer mankenlerde Barros'un göbeğine dokunarak eşlik etti.

Defilede şarkıcı Ayşe Hatun Önal da mini bir konser verdi.