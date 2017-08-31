Dosso Dossi Moskova CPM ile dünyaya açıldı

İSTANBUL (AA) - İş ve tatil konseptini birleştirdiği özgün modeliyle fuarcılık anlayışına yeni bir boyut kazandıran Dosso Dossi Fashion Show, Collection Première Moscow (Moskova CPM) ile dünyaya açıldı.

Dosso Dossi Holding açıklamasına göre, düzenlediği Antalya etkinliğinin ardından ilk kez yurt dışına açılan Dosso Dosso Fashion Show, 2 Eylül Cumartesi günü sona erecek Moskova CPM organizasyonuyla küresel atağa geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Dosso Dossi çatısı altında buluşturdukları 15 firma ile Moskova CPM’de yerlerini aldıklarını belirterek, Türkiye dışındaki ilk organizasyon için en güçlü oldukları Rusya’yı tercih ettiklerini kaydetti.

Antalya’da düzenledikleri organizasyonun küçük ölçekli bir modelini Moskova’ya taşıdıklarını ifade eden Eraslan, yeni proje için İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Eraslan, şu bilgileri erdi:

"Türkiye’ye gelme konusunda hala tereddütlü olan alıcılara yerinde ulaşıp onları ikna etmek için Dosso Dossi’yi bölgenin en büyük moda fuarı Moskova CPM ile dünyaya açmaya karar verdik. Dosso Dossi stantlarını ziyaret eden alıcılarımıza Avrupa ve Çin’e göre Türkiye’nin artılarını yerinde anlatıyoruz. Yeni satış stratejisinin ilk adımını attığımız Moskova CPM’e kendi tarzımızı da götürdük. Dosso Dossi çatısı altındaki firmaları ziyaret eden alıcılarımıza fuar alanında VIP hizmet sunuyoruz.

Fuar boyunca firmalarımızdan 10 bin dolar ve üzerinde alışveriş yapan müşterilerimize Antalya’da aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otelde bir hafta konaklama hediye ediyoruz. Fuarın ilk gününde gördüğümüz büyük ilgi ne kadar doğru bir hamle yaptığımızı bize gösterdi. Bu stratejimizin ikinci adımını 17-19 Eylül tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenecek fuarla atacağız. Dosso Dossi olarak Almatı’daki fuarda da Moskova’daki firmalarımızın hemen hemen tamamıyla yerimizi alacağız."





- "Türk hazır giyim sektörü için önemli bir adım"





İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise, Rusya’nın Türk hazır giyim sektörü için en büyük pazarlardan biri olduğunu, 2017’nin yedi aylık döneminde Rusya’ya 100 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı yapıldığını ve yolcu beraberindeki ihracatın da hesaba katılması halinde bu ticaretin çok daha yukarılara çıktığını hatırlattı.

Tanrıver, "Rusya’nın da aralarında bulunduğu BDT ülkelerinde hazır giyim sektörümüz için büyük fırsatlar var. 20 binden fazla alıcının ziyaret ettiği Moskova CPM sayesinde Türk hazır giyim ihracatçıları hem Rusya hem de çevre ülkelerden gelen alıcılarla buluşuyor. Ekonomi Bakanlığımızın desteği ile İHKİB olarak Moskova CPM’e milli katılım düzenliyoruz. Dosso Dossi’nin de 15 firmayla yer alması Türk hazır giyim sektörü için önemli bir adım. Bizler daha çok ihracat yapalım, ülkemiz daha çok kazansın, halkımızın refah düzeyi artsın istiyoruz. Bu hedef için çalışan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktan, omuz omuza çalışmaktan mutlu oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.