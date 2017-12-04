İSTANBUL (AA) - Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) ve Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından bu yıl 14'üncüsü verilen "DOST İslam'a Hizmet Ödülleri" törenle sahiplerini buldu.

Haliç Kongre Merkezi'nde "Hz. Peygamber ve Fütüvvet" başlığıyla düzenlenen törenin açılışında konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, 14 yıl boyunca böyle güzel bir faaliyeti, istikrarlı biçimde sürdürmenin her kuruluşa nasip olmayacağını dile getirdi.

Törende bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Avcı, "Onun için bu 14 yıl boyunca, inşallah nice 14 yıllar boyunca, bu faaliyetleri tanzim eden, gayret eden, emekleriyle bu geceyi hazırlayan tüm kardeşlerime ayrı ayrı, bu ziyafetten hissedar olan davetliler adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Her yıl Mevlid Kandili'ne denk gelen haftada yapılan törenle sahiplerini bulan ödüller, bu yıl İslam medeniyetine kattığı kalıcı değerler vesilesiyle Türkiye'den İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'e, yurtdışından ise Cezayir halkının Fransızlara karşı verdiği mücadeleye önderlik eden 19. yüzyılda yaşamış ilim ve devlet adamı Emir Abdülkadir Cezairi'ye verildi.

Emir Abdülkadir Cezairi adına ödülü 4. kuşaktan torunu Ömer Said Aintouni, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşaktan torunu Orhan Osmanoğlu'ndan aldı. Sağlık problemleri nedeniyle törene katılamayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ödülü ise Nabi Avcı tarafından Yrd. Doç. Dr. Dilek Güldütuna'ya verildi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı, Kızılay ve Kızılhaç Dernekler Federasyonu Avrupa Başkanı Dr. Kerem Kınık, Cezayir Büyükelçisi Lahssan Boufares, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve davetlilerin katıldığı tören, La Edri Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu'nun Hicaz Duası ile sona erdi.