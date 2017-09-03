Dosta güven düşmana korku salıyorlar

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Fırat Kalkanı Harekatı'nın sembolü haline gelen Cerablus ile terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Münbiç'i gören hakim tepede kurulu Köprübatı Hudut Karakolu'nda görevli askerler, bayramda da 7 gün 24 saat esasına göre görev yaparak dosta güven, düşmana korku salıyor.

Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolu'ndaki askerler, sınırın sıfır noktasında vatani görevlerini yerine getiriyor.

Yaklaşık 1 yıl önce başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen ve harekatın sembolü haline gelen Cerablus'a sadece yaklaşık bin 200 metre mesafede olan Mehmetçik, sınırında güvenliği sağlarken, Suriye topraklarındaki gelişmeleri de gözlemliyor.

Konumu itibarıyla yüksek bir tepede yer alan karakoldaki askerler, bu sayede neredeyse kuş bakışı şekilde Cerablus'un yanı sıra terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Münbiç'i de izleme imkanı buluyor. Fırat Nehri'nin hemen kıyısında bulunan karakoldaki askerler, teröristlerin hareketlerini son teknolojiye sahip cihazlarla anbean takip ediyor. Mehmetçik, elleri tetikte gözleri sınırda nöbet tutuyor.

Dürbünlerle sık sık sınır hattını kontrol eden askerler, olası gelişmelerde telsizlerle komutanlarını haberdar ediyor.

Mevzilerin yanı sıra kulelerde de tertiplerinin tabiriyle "Namusumuz" dedikleri sınır nöbeti tutan askerler, sıfır noktada olası tehlikelere karşı zırhlı araçlarla bekliyor. Cerablus'taki Türkiye dostlarına güven veren Mehmetçik, Münbiç'teki terörist unsurlara da korku salıyor.

- Nöbetteki gurur

Türkiye'nin dört bir yanında bayram heyecanı yaşanırken, Suriye sınırında görevli Mehmetçik ise bayramı ailelerinden, sevdiklerinden uzakta "buruk ama gururla" geçiriyor.

Askerler, silah arkadaşlarıyla bayramlaşıp sınır güvenliğini eksiksiz yerine getiriyor. Sınırdan adeta "kuş uçurtmayan" askerler, nöbet öncesinde çelik yeleklerini giyip, silahlarını "doldur boşalt" yaptıktan sonra sınır hattındaki mevzilerde yerini alıyor.

Askerler mevzilerde nöbet tutarken kendileriyle bayramlaşmaya gelen komutanlarını, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetçiyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım." şeklinde tekmil vererek selamlıyor.

Bölgedeki askerlerden Mehmet Ali Kelime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinden uzakta ilk bayramını geçirdiğini belirtti. Kelime, komutanlarının kendileriyle yakından ilgilenerek aile sıcaklığı hissettirmeye çalıştığını söyledi.

Vatani görevlerini gururla yerine getirdiklerini dile getiren Kelime, "Hudutta vatan ve ülkemiz için nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. Bizden öncekiler gibi bizden sonrakilere daha iyi bir ortam bırakabilmek için nöbetimizi tutuyoruz." diye konuştu.