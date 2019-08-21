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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,71205,7130Avro6,34406,3450Sterlin6,90706,9390 ANKARA ABD Doları5,68005,7400Avro6,29506,3650Sterlin6,83306,9970

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,71205,7130Avro6,34406,3450Sterlin6,90706,9390 ANKARA ABD Doları5,68005,7400Avro6,29506,3650Sterlin6,83306,9970

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