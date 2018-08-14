"Döviz lobisinin saldırılarına karşı yerli ve milli tasarruf modeli kullanılmalı"

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, faiz ve döviz lobisinin Türkiye'ye yönelik finansal saldırılarına karşı, yerli ve milli tasarruf modelinin kullanılarak başarılı sonuçlar elde edileceğini belirterek, "BBDK'nın mevzuatıyla birlikte sektörümüzde yüzde 18 olan KDV oranının makul bir seviyeye düşürülmesi ve bankalara sağlanan ipotek imtiyazlarının sektörümüze de sağlanması, aynı zamanda bu yöntemlerden yararlanmak isteyen kişilere devlet teşvikinin de verilmesi, tasarrufa dayalı yöntemlerin tabana yayılmasını sağlayacak." dedi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, yeni ekonomi modeliyle orta ve uzun vadede sorunların üstesinden daha güçlü gelineceğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) uzun süredir tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemleriyle ilgili mevzuat çalışmaları yaptığına işaret eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Çalışmalar sonuçlandığında sektörümüz için güzel gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum. Şeffaflık, denetim, rekabet koşulları, hesap verebilirlik gibi konularda sektör kazanımlar elde edecektir. Birevim olarak mevzuatı beklemeden bu ilkeler doğrultusunda ilerlemeye hassasiyet gösterdik ve göstereceğiz. Mevzuatla birlikte sektörümüzde yüzde 18 olan KDV oranının makul bir seviyeye düşürülmesi ve bankalara sağlanan ipotek imtiyazlarının sektörümüze de sağlanması, aynı zamanda bu yöntemlerden yararlanmak isteyen kişilere devlet teşvikinin de verilmesi, tasarrufa dayalı yöntemlerin tabana yayılmasını sağlayacak."





- "Bekleme süresini kısaltıyoruz"





Murat Çiftçi, Türkiye’de yılda ortalama 1 milyon 400 bin konut satışı gerçekleştiğini aktararak, bunun 2 milyon seviyelerine çıkmasının ancak tasarrufa dayalı modellerin yaygınlaşmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Tasarrufa dayalı faizsiz ev alma modelinin özellikle orta ve alt gelir grubunda bulunanların satın alma gücünü artırdığına işaret eden Çiftçi, "Biz, mevcut ev alma yollarından hizmet alamayan, almakta zorlanan ya da almak istemeyen kişilerin ihtiyaçlarına çözüm olmaya yönelik yöntemler sunuyoruz. Diyelim ki, kendiniz tasarruf yapmaya karar verdiniz. Kiranızı ve diğer tüm ödemelerinizi yaptıktan sonra ailece her ay bin TL kenara koyabiliyorsunuz, 100 bin TL değerinde bir ev alabilmek için 100 ay beklemeniz gerekecek. Biz, Birevim olarak tam bu noktada devreye giriyoruz, 'birlikte tasarruf yapmanıza olanak sağlayarak' bu bekleme süresini kısaltıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, Birevim ve Viof AŞ iş birliği ile Tasarruf Akademi çatısı altında tasarrufa dayalı faizsiz finans sektöründe faaliyet gösteren firmalar için yetişmiş çalışan sağladıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Tasarruf Akademi ile Birevim için 2018 yılında 500 yetişmiş çalışan oluşturmayı hedefliyoruz. Tasarruf akademi tasarrufa dayalı faizsiz finans sektörüne yetişmiş eleman sağlarken aynı zamanda istihdama da katkıda bulunuyor. Tasarrufa dayalı faizsiz finans sektörü uzmanlık programı, mesleki gelişim programı ve yönetici yetiştirme programlarını uyguluyor. Akademiyi başarıyla bitirenlere Birevim'de iş garantisi veriyoruz. Bu sektör hızla büyüyen bir sektör. Tasarruf akademide eğitim alanlar adeta geleceğin sektörü ve mesleği için iş gücü anlamına geliyor. Tasarruf akademi de aralıksız eğitim faaliyetleri sürdürülüyor. Yılın 365 günü bu çatı altında eğitim var."