Dövizde işlem kaybına sigorta

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de ilk kez döviz, altın ve gümüş alım satımlarında anlık yaşanabilecek teknik mağduriyetlere karşı sigorta başlatıldı. Doğa Sigorta, banka ile müşteri arasında döviz, altın ve gümüş alım satımları sırasında yaşanan anlık zararı karşılıyor.

Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, banka müşterileri, mobil uygulama üzerinden yaptığı alım satım işlemleri sırasında sistem yoğunluğu sebebiyle kısa süreliğine teknik aksaklık yaşayabiliyor.

Bu aksaklıklar döviz fiyatlarının ciddi dalgalanmalar gösterdiği zaman dilimine denk geldiğinde müşteri, yaptığı işlem sonrasında zarar edebiliyor. Ekonomideki dalgalanmanın yarattığı bu riske çözüm üretebilmek için Doğa Sigorta ile Türkiye Finans Katılım Bankası önemli bir anlaşmaya imza attı ve birçok ilki içinde barındıran Doğa Sigorta TFX Mobil Güvence Poliçesi’ni hayata geçirdi.



Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başlayan ürün, mobil kaynaklardaki kullanımının yanı sıra Türkiye Finans Katılım Bankası ekranlarında da yer alarak kullanıcıya hizmet sunuyor.

TFX Mobil; döviz, altın ve gümüş alım satımlarında veya forward işlemlerinde doğabilecek anlık zarara karşı Doğa Sigortalıları koruma altına alıyor.





- "LOG kayıtları dahilinde tespit edilmesi durumunda ödemesi yapılacak"





Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, banka ile müşteri arasında döviz-alım satımı sırasında yaşanan anlık zararı karşıladıklarını belirterek, "Bu sigortayı Türkiye Finans Katılım Bankası ile başlattık. Bankadan döviz alıp satarken bazı işlemlerde anlık hatalardan kaynaklı mağduriyet oluyor. Bir anlamda buna siber riskin bir türü de diyebiliriz.

Diyelim siz ekranda doları 5,30’dan görüp aldınız. Ama banka 5,32’den size satmış. Biz bu anlık zararı karşılıyoruz” diye konuştu. Buna göre, TFX sisteminde yaşanan teknik aksaklık sebebiyle müşterinin alım-satım işlemi esnasında, sistem yoğunluğu sebebiyle uğrayacağı mali zararın LOG kayıtları dahilinde tespit edilmesi durumunda ödemesi yapılacak." bilgilerini verdi.



Doğa Sigorta TFX Mobil Güvence Poliçesi’nin aynı zaman da Mobil Güvenlik Teminatı ile Ferdi Kaza Teminatı’nı da içerdiğini aktaran Kırmızı, şunları kaydetti:

"Dünya değiştiği gibi riskler de değişiyor. Hayatımıza son birkaç yıldır siber riskler yoğun olarak girmeye başladı Doğa Sigorta olarak güncel risklerin tespiti ve çözümleri noktasında çalışmalar yapıyoruz. Mobil cihazlardan veya bilgisayarlardan On line Yapılan alım satımlarda böyle bir sigorta ürününe ihtiyaç olduğunu fark ettik ve hemen ürünümüzü çıkardık.

Yakın dönemde bu ürünü ve benzer ürünleri satış kanallarımıza da açarak yaygınlaştırmak istiyoruz. Ayrıca TFX Mobil Güvence Poliçesi ile birlikte ferdi kaza sigortası ile siber sigortayı birleştirdik.

Sürekli sakatlık ve vefat teminatlarının da olduğu bu ürünle birlikte ödeme yapmak için cep telefonunun kullanıldığı sırada hesabın iletişim korsanlığına uğraması (hacking), daha sonra sigortalının banka hesabından para çekilmesi de teminatlarımız arasında yer alıyor."



Sürekli sakatlık ve vefat teminatları da içeren FX Mobil Güvence Poliçesi, döviz alım satımı noktasında oluşabilecek zararların yanında hırsızlığa, çalınan cihaz aracılığıyla para çekilmesine, zorla para çekmeye, kapkaç durumuna, temassız ödeme arızası veya iletişim korsanlığına kadar birçok konuda koruma sağlıyor. Ayrıca önemli belge ikamesi ve çalınan mobil cihazın izinsiz kullanılması sonucunda gelen ilk mobil operatör faturasının ödenmesi gibi ek avantajlar da sunuyor.