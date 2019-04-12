Dövme tutkunları Grand Pera Cercle d’Orient’da buluştu

Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası Grand Pera, dövme tutkunlarına ev sahipliği yaptı.



“İstanbul Tattoo Convention”, dövme sektörünün öncülerinden Golden Arrow öncülüğünde 12-13-14 Nisan tarihlerinde Beyoğlu’ndaki Grand Pera Cercle d’Orient’da gerçekleştiriliyor.



Dünyanın önemli sanatçılarını, dövme sanatı tutkunları ile 5’inci kez bir araya getirecek festivale İran, Rusya, İngiltere, İrlanda, Ukrayna ve Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden ünlü dövme sanatçıları katılacak. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanından sanatıyla ünlenmiş dövme sanatçıları da festivale katılarak renkli ve desenli dövmeleri ile kendilerine hayran bırakacak. Dövme sanatının en ince ayrıntısına kadar yer alacağı festivalde ziyaretçiler, sanatçıların geleneksel ve modern dövme tekniklerini uygulamalı olarak da izleme ayrıcalığına kavuşacak.



Eğlenceli yarışmalar ve özel sürprizler bir arada



Grand Pera Cercle d’Orient’da 3 gün boyunca sürecek olan “İstanbul Tattoo Convention”da, birbirinden eğlenceli yarışmalar ve sürprizler de dövme tutkunlarını bekliyor olacak. Festivale katılan dövme severlerin arasından 2019’un “Dövme Kraliçesi” de seçilecek. Ayrıca dünyanın birçok yerinden festivale katılan tanınmış Türk ve yabancı dövme sanatçıları, benzersiz dövme eserleri ile kıyasıya yarışacak. Dövme yarışmalarının yanı sıra dot-line, geometrik, old school, portre, siyah & beyaz dövme, renkli dövme, özgün tarz ve new school dövme gibi birçok kategoride yarışacak olan sanatçılar, en iyisi olabilmek için mücadele edecek.



