DowAksa, dünya devinden 300 milyon dolarlık sipariş aldı

İSTANBUL (AA) - Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Akkök Holding şirketlerinden DowAksa'nın, dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticilerinden biri olan Vestas ile türbin kanatlarında kullanılan karbon elyaf pultruze profillerin tedariki için 4 yıllığına 300 milyon dolarlık anlaşma yaptığını bildirdi.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök, ekonomi basınıyla bir araya geldi.

Ahmet Dördüncü, toplantıda yaptığı konuşmada, Akkök Holding'in yatırım konusunda frene basmayacağını, sürdürülebilir büyüme ve karlılık ile ülkeye ve paydaşlarına değer yaratmanın kendileri için her zaman önemli olduğunu ifade etti.

Amaçlarının Akkök Holding'i gelecek için teknoloji üreten bir konuma getirmek olduğunu belirten Dördüncü, yatırımlarını da bu doğrultuda gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Geçen yıl Türkiye'de yaşanan darbe girişimi ve dünya ekonomisinde yaşanan çalkantılara rağmen Akkök Holding'in 700 milyon lira yatırım yaptığını, bu yıl bu rakamı 1,2 milyar liraya çıkarmayı planladıklarını kaydeden Dördüncü, bu yatırım tutarının yüzde 65'inin kimya, yüzde 17'sinin gayrimenkul, yüzde 15'inin enerji, yüzde 3'ünün ise diğer alanlara yapılacağını bildirdi.





- "Ak-kim İspanya'da şirket satın almayı planlıyor"





Grup olarak organik ve inorganik büyüme yollarına baktıklarını ifade eden Dördüncü, bu yıl Avrupa'da Ak-kim'in bir şirket satın aldığını, yıl sonuna kadar İspanya'da bir şirket daha almayı planladığını duyurdu.

Dördüncü, 2023 yılında Ak-kim'i 1 milyar dolar cirosu olan bir şirket haline getirmek istediklerini ifade etti.

Ak-kim'in yıllık cirosunun 180 milyon dolar civarında olduğunu belirten Dördüncü, şirketin satın aldığı Gizem Frit'in 80-90 milyon dolarlık cirosunun yaklaşık 60 milyon dolarının ihracat olduğunu söyledi.

Dördüncü, "2-3 yıl içinde burada ciro 250-300 milyon dolar bandına oturdu. Burada gidecek daha çok yolumuz var. Ak-kim'in cirosunu birkaç yıl içinde 600-700 milyon dolarlara getirecek olursak burada güzel bir halka arz yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi olan ve pazar payı yüzde 17 olan Aksa Akrilik'in ise geçen yılı 1 milyar 954 bin lira ciroyla kapattığını bildiren Dördüncü, Aksa Akrilik'in bu yılki planları arasında yıl sonuna kadar modakrilik elyaf için ilk aşamada 14 milyon dolar yatırım yapmanın bulunduğunu kaydetti.

Ahmet Dördüncü, akrilik konusunda inovatif ürün çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Modakrilik elyaf yüksek derecede güç tutuşurluk, diğer bir deyişle yanmazlık özelliğinin gerekli olduğu ürünlerde kullanılıyor. Yeni ürünümüzle Japonya, Çin ve Tayvan'a rakip olacağız." dedi.

Ticarileşme aşamasına gelen bu üründe ilk aşamada 100 milyon doların üzerinde bir satış beklentisi içinde olduklarını aktaran Dördüncü, diğer inovatif ürünlerle birlikte gelecek 3-4 yılda şirkete birkaç yüz milyon dolarlık ekstra ciro geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.





- "DowAksa, Vestas'a 300 milyon dolarlık malzeme satacak"





Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Dördüncü, DowAksa'nın dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticilerinden biri olan Vestas ile türbin kanatlarında kullanılan karbon elyaf pultruze profillerin tedariki için 4 yıllık bir kontrata imza attığını, yapılan anlaşmayla 4 yılda 300 milyon doların üzerinde karbon elyaf kompozit malzeme satacaklarını bildirdi.

Dördüncü, fabrikanın yıllık kapasitesinin şu anda 3 bin 500 ton olduğunu belirterek, bu anlaşmanın ardından bir misli daha kapasite artırma yatırımı gerçekleştirmek üzere devlete teşvik için başvurduklarını söyledi.

Kapasite artırımı olduğunda söz konusu anlaşma miktarının katlanabileceğine dikkati çeken Dördüncü, dünyada önem kazanan yenilenebilir enerji çerçevesinde özellikle rüzgar santrali üreten büyük şirketlerin tedarikçi arayışı içinde bulunduğunu, bu noktada şanslı olduklarını söyledi.

DowAksa'nın kuruluşunda açıkladıkları 1 milyar dolarlık yatırıma ulaşma hedefinde kararlılıklarını sürdürdüklerine işaret eden Dördüncü, "Bu siparişi almamızın en önemli nedeni, türbinler için daha dayanıklı ve hafif karbon elyaf malzeme üretecek teknolojiye sahip olmamız. Hafif ve dayanıklı karbon elyaf sayesinde daha verimli ve hafif kanatlar yapmak mümkün olacak. İleri teknoloji ile üretilen bu kanatlar ile rüzgar türbininin daha verimli çalışması sağlanacak." ifadelerini kullandı.





- "1,5 dolarlık ürün 30 dolar değer sağlıyor"





Ahmet Dördüncü, Türkiye'de üretilecek dayanıklılığı yüksek, hafif parçaların Vestas'ın Türkiye ve Avrupa'daki müşterilerinin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Hindistan'daki müşterilerinin tesislerine de gönderileceğini bildirdi.

Vestas'ın Türkiye'nin bu bölgelere olan lojistik avantajından faydalanacağını ifade eden Dördüncü, şöyle devam etti:

"DowAksa'nın şu an Türkiye'de bu alanda rakibi bulunmuyor. Enerjiden altyapı güçlendirmeye, savunma sanayisine kadar birçok sektöre hizmet veriyoruz. Bu inovatif ürünün katma değer oranı yüzde 300'e ulaşmış durumda. Örneğin, kilosu 1,5 dolar olan malzemeyi (akrilonitril) işleyerek kilosu 30 dolar olan bir ürün ortaya çıkarabiliyoruz. Bu fiyat, ürettiğimiz sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Ürettiğimiz katma değerli ürünlerle Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatma konusunda yardımcı olmayı hedefliyoruz."

Dördüncü, Vestas'ın Türkiye'deki ilave rüzgar enerjisi projelerinin yanı sıra bölgedeki diğer fırsatları da değerlendirdiğini belirterek, "DowAksa, bu talebi karşılamak için yapacağı yatırım konusunda teşvik başvurusunda bulundu. Yatırımın proje bazlı teşvik sistemi kapsamına alınmasını talep ettik." diye konuştu.

DowAksa'nın yeni teknolojisi ve Vestas ile işbirliği sayesinde rüzgar enerjisinde yerli oranının artacağını da vurgulayan Dördüncü, "DowAksa'dan önce rüzgar türbinlerinin omurgası diyebileceğimiz spar caps'ta kullanılan karbon elyaf kompozit malzemeler diğer ülkelerden ithal ediliyordu. Bizim geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde rüzgar enerjisinde yerli üretim oranı artacak." ifadelerini kullandı.







- Geleceğin otomobillerinde kullanılacak





Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Dördüncü, karbon elyaf için geliştirilen teknolojinin gelecekte pek çok alanda kullanılacağını, geleceğin otomobillerinde karbon elyaf kullanımında artış olacağını söyledi.

Dördüncü, 2020 itibarıyla birçok ülkede emisyon düzenlemelerinin devreye gireceğini belirterek, "Bu nedenle otomotiv üreticiler araçları hafifletmek için karbon elyaf kullanımını artırmak zorunda kalacak. Havacılık teknolojisinde de karbon elyafın önemi daha da artacak. Yalova'da üretilen karbon elyaflar geleceğin hafif ve sağlam otomobillerinde yer alacak." şeklinde konuştu.

DowAksa'nın rüzgar enerjisi dışında savunma sanayisi ve yapı sektöründe de önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Dördüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"DowAksa, geçtiğimiz yıl Türkiye'de karbon elyaf ve ileri kompozit malzeme geliştirmek amacıyla tasarlanan ve yüksek teknolojiye sahip DowAksa Global Kompozit Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. İlk olarak milli savunma sanayisine yönelik havacılık uygulamalarının geliştirildiği merkezden, uluslararası sivil havacılık sektörü de dahil olmak üzere rüzgar enerjisi, inşaat, ulaşım, denizcilik gibi sektörlere de ileri kompozit malzeme sağlanmasını hedefliyoruz."

Dördüncü, aynı zamanda inşaat sektöründe de DowAksa'nın karbon elyaf takviyeli polimer (CFRP) teknolojisini kullanarak Yalova'da tam ölçekli binalar üzerinde bir deprem simülasyonu yapıldığını kaydetti.

Proje kapsamında bir araya gelen uzman ekibin, CarbonWrap adını verdikleri karbon elyaf lifli polimerlerle güçlendirilmiş bir binanın olası bir depremde nasıl başarıyla ayakta kaldığını karşılaştırmalı olarak gösterdiğini aktaran Dördüncü, şöyle devam etti:

"İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper İlki'nin liderliğinde tamamlanan test sonunda karbon elyaf takviyeli malzemeyle güçlendirilen bina ayakta kalırken, güçlendirilmeyen bina yıkıldı. Gerçekleştirilen test, bu yöntemle bu ölçekte gerçekleştirilen dünyadaki ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Kentsel dönüşümde bütün mahalleyi yıkıyoruz, sonra yeniden yapıyoruz. Bu ciddi bir kaynak israfı. Bunun birçoğu bizim bu karbon elyaf takviyeli polimerle güçlendirilerek kullanılabilir hale gelebilir. Mesela, Bilgili Holding'in bir binasının güçlendirmesi bu şekilde yapıldı. Geçen yıl 500 bin dolarlık güçlendirme işi yaptık."





- Bağdat Caddesi'nde 400 milyon liranın üzerinde yatırım





Gayrimenkul sektöründe de iddialı olduklarını vurgulayan Dördüncü, "2017 yılının başında Akiş GYO'nun Saf GYO ile birleşmesiyle Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklarından biri olduk. Akiş GYO'nun 2017 ilk çeyrekte öz kaynak değeri 2,36 milyar liraya, ilk çeyrek toplam varlıklarının değeri ise 4 milyar liraya ulaştı." dedi.

Dördüncü, aynı zamanda Bağdat Caddesi üzerinde 4 farklı projede 400 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdiklerini, bu projelerin önemli bir kısmını bu yıl içerisinde tamamlayacaklarını bildirdi.

Ağırlıklı olarak perakende üniteler içeren cadde projelerinin, sektörün ihtiyaçlarına göre modern biçimde tasarlanarak Bağdat Caddesi'nin prestijine katkıda bulunacağını aktaran Dördüncü, bunun dışında Beykoz'daki konut arz açığı fırsatını da değerlendirdiklerini ve 2018 yılı itibarıyla yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda konut ve ticari nitelikte bir projeye başlayacaklarını söyledi.

Dördüncü, bütün gayrimenkul işlerinden yıllık 320 milyon lira civarında kira geliri beklediklerini kaydetti.





- "Yenilebilir enerjide fırsatlara bakıyoruz"





Ahmet Dördüncü, enerji alanındaki önceliklerinin piyasa dinamiklerini göz önüne alarak var olan santralleri optimum şekilde işletmek olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilirlik ve temiz enerji kapsamında fırsatları değerlendirdiklerini belirten Dördüncü, bu anlamda rüzgar enerjisi yatırımlarına devam ettiklerini kaydetti.

Dördüncü, "Akenerji'nin bin 224 MW olan mevcut kurulu gücünün 320 MW'ı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı. Bu yılın başında Bandırma'da kurulu Ayyıldız Rüzgar Santrali'ndeki kapasite artırım sürecini tamamladık. Bu kapasite artırımıyla Ayyıldız Rüzgar Santrali'nde var olan 5 ünitede (türbinde) 15 MW olan toplam kurulu güç, yeni eklenen 4 yeni üniteyle (türbinde) birlikte 28,2 MW'a yükselmiş oldu." şeklinde konuştu.





- "Türk iş dünyası 14-15 yılda daha dayanıklı hale geldi"





Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Dördüncü, ülke ekonomisine ilişkin bir soru üzerine de, şunları kaydetti:

"En önemli şey öngörülebilirlik. Nisan sonu itibarıyla bizim işlerimiz iyi. Şu ana kadar da iyi gidiyoruz. Hem ciroda hem faaliyet karlılığında bütçemizin hafif üzerindeyiz. Türk iş dünyası son 14-15 senede daha dayanıklı hale geldi. 2001 krizinden sonra bu ülkede neler oldu ama öyle bir kriz yaşamadık. Yaşadıklarımızın onda biri başka ülkede yaşansaydı Türkiye'nin gösterdiği direnci gösteremezdi. 2017'yi daha iyi bekliyoruz."