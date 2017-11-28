ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Biz doğuştan gelen ya da sonradan olan hiçbir farklılaşmayı ne üstünlük vesilesi ne de karşımızdaki için bir ayrıcalık vesilesi, onu ötekileştirme vesilesi olarak görmeyiz." dedi.

Kurtulmuş, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle hazırlanan "Down Şefler Türkiye Projesi"nin bir otelde düzenlenen açılışında yaptığı konuşmada, UDF'nin bundan sonraki bütün faaliyetlerine destek olacaklarını söyledi.

Programa katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Biz siyasetçiler zor konularla uğraşıyoruz. Dünyanın her gün bir sürü zor meselesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Savaşların, işgallerin, çatışmaların, kavgaların, gerilimlerin karşılıklı olarak bir şekilde laf söylemelerin olduğu, gerginliklerin yaşandığı bir ortamda burası bizim için bir insanlık vahası gibi oldu." dedi.

İnsanların hangi coğrafyada hangi anne ve babadan doğacağını, hangi anadili konuşacağını, hangi sosyal sınıfın bir üyesi olacağını ve kromozomlarının sayısını bilerek dünyaya gelmediğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Doğuştan gelen bütün bu farklılıklarımızın hepsini yaradandan gelen farklılıklar olarak kabul etmek insan olmanın ilk şartıdır. Bu farklılıkların herhangi birisini kendisi için bir özellik kabul ederek bundan dolayı övünmek ve kendisinde var olduğunu zannettiği şeyin başkasında olmadığını görerek onu ötekileştirmek, farklılaştırmak herhalde insan olmak değildir. En hafif tabiriyle ahmak olmaktır. Biz doğuştan gelen ya da sonradan olan hiçbir farklılaşmayı ne üstünlük vesilesi ne de karşımızdaki için bir ayrıcalık vesilesi, onu ötekileştirme vesilesi olarak görmeyiz."

Down sendromlu gençleri "melek kalpli" olarak niteleyen Kurtulmuş, "Kendisini sağlam zannedenlerden kromozom sayıları farklı olabilir ama gönülleri, ruhları hiç kimseden aşağı olmadığı gibi belki birçok kimseden de fazladır. Bu evlatlarımıza sahip çıkmak kendi insanlığımıza sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Kurtulmuş, bu gençleri başarılı insanlar olarak hayata kazandırmak için gayret sarf edeceklerini söyledi.

-"Canıgönülden kutluyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da konuşmasına, "Melek yüzlü evlatlarımla bir arada bulunmaktan gurur duyuyorum" diyerek başladı.

Çalık, "Engelleri aşan bu güzel evlatlarımız oluşturdukları lezzetle hepimizin damağında çok güzel bir tat bıraktı. Engeller aşılabilirin en güzel göstergesi de çok zor bir işi, yemek yapma işini bizim melek yüzlü evlatlarımız başarmış vaziyetteler. Zoru başarmak benim güzel evlatlarıma çok yakışmış. Engelleri aştıkları için canıgönülden kutluyorum." dedi.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelleri aşmak adına 15 yıldır verdiği mücadeleye değinerek ancak sadece devletin ve ailenin bu çalışmaların içinde olmasının yeterli olmadığını, en önemli etkenin sivil inisiyatif olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın da bu gençlerin sosyal hayata katılımı noktasında ciddi adımlar atıldığını belirtti.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise projenin açılışına katılmanın kendisi için büyük onur olduğunun altını çizerek, "Onların yüzündeki gülümsemeyi, kalplerindeki sevgiyi bir arada olduğunuzda görüyorsunuz. Bizden tek farkları da kalplerinde o saf, katışıksız ve herkese karşı sonuna kadar açık olan sevgi ve sevgi kapısı." dedi.

-"Eğitim 23 hafta sürecek"

UDF Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ise federasyonun kuruluş amacına değindi, projenin daha da büyümesi temennisinde bulundu. Tuncay, "Eminim 2023 Türkiyesi'nde 223 down sendromlu çocuğumuzu meslek edindirdiğimizde görevimizi tamamlamış oluruz." dedi.

Tuncay, proje kapsamında, 11 ilde 27 down sendromlu gencin otellerde aşçılık eğitimi alacaklarını ifade ederek, 23 hafta sürecek eğitimin ardından 21 Mart 2018'de "Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü"nde gala düzenleneceğini bildirdi.

TAFED Başkanı Zeki Açıköz de projenin başarıya ulaşması temennisinde bulunarak, "İnşallah 223 değil, belki 5 bin 223, belki 10 bin 223 olacak." ifadesini kullandı.

-Bakandan gençlere tablet

Down sendromlu bir gencin Bakan Kurtulmuş'a Türk bayrağı sunduğu programda, Elazığ Down Sendromlular Derneğinden bir grup genç halk oyunları gösterisi sundu.

Açılışta Kurtulmuş, Çalık ve Fırat'a aşçı önlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından üzerinde isimleri ve memleketlerinin plaka numarasının yazılı olduğu milli takım forması sunuldu.

Aşçılık eğitimi alacak gençlere tablet ve müze giriş kartı hediye eden Bakan Kurtulmuş, Çalık ile pasta keserek gençlere ikram etti.

Bu arada gençler de yemek yapmayı sevdikleri için aşçılık eğitimi almak istediklerini belirtti.