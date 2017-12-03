Down sendromlu çocuklar kafe işletti

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da Down sendromlu çocuklar bir günlüğe kafe işletti.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Engelsiz Hayat Topluluğu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kentteki bir alışveriş merkezinde Down sendromlu çocukların işleteceği "+1 Down" isimli kafe oluşturdu.

Çocuklar kafeye gelen müşterilere çay, kahve ve pasta servisi yaparak para kazandı.

DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğu Başkanı Hasan Düşkün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Down sendromlu çocukların da başarılı olabileceklerini belirten Düşkün, şunları ifade etti:

"Bu etkinlik, Down sendromlu çocuklarımızın kendilerini göstermeleri, kendilerine bir şeyler kazandırmaları, neler başarabildiklerini gösteriyor. Burada çocuklarımız yeri geldiğinde garson oluyorlar, yeri geldiğinde şef, yeri geldiğinde kasada çalışarak bir şeyleri başarabildiklerini gösteriyorlar. Bu durumdan hem bu çocuklarımız hem de aileleri mutlu oldular. Biz de topluluk olarak onlara böyle güzel bir fırsat sağladığımız için büyük mutluluk duyduk."

Düşkün, kafeden gün boyunca kazanılan gelirin Down sendromlu çocukların ailelerine verileceğini sözlerine ekledi.