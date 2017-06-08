Down sendromlu çocuklara akademik kamp

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Rekreasyon Terapi Kampı'na katılan 15 down sendromlu çocuk hem eğleniyor hem de yeni bilgiler ediniyor.

Kamptaki 38 refakatçi rekreasyon bölümü lisans öğrencisi ve 3 eğitmen, binicilik, kin-ball, yüzme, jimnastik, dans gibi etkinliklerle sosyoekonomik düzeyi düşük çocukların öz bakım becerileri kazanmalarını ve sosyalleşmelerini sağlıyor.

Rekreasyon Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Müge Akyıldız Munusturlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim aldığı California State Üniversitesinde gördüğü rekreasyon terapisini Türkiye'de de uyguladığını belirterek, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kampta Down sendromlu çocukları ağırladıklarını kaydetti.

Munusturlar, ilk eğitim kampını 2015'de hafif zihinsel engelli 9-15 yaş arası çocuklarla gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Geçen yıl görme engelli çocuklarımızla yaptık. Bu yıl da down sendromlu çocuklarla projemizi gerçekleştiriyoruz. Sosyoekonomik düzeyi düşük down sendromlu çocuklarımızı hem rehabilitasyon merkezlerinden hem de özel eğitim okullarından belirliyoruz. Bu tamamen sosyal bir proje. Projemizin amacı rekreasyonel faaliyetlerle çocuklarımızı tanıştırmak. Bu faaliyetler arasında binicilik, kin-ball, yüzme, jimnastik, dans gibi etkinlikler var. Çocukları bu etkinliklerle sosyal gelişimini sağlıyor. Bunu sağlarken sadece sosyalleşmeleri, sporla tanışmaları değil hedefimiz çocukların ailelerin dışında bağımsız bir şekilde bir şeyler yapabildiğini göstermek. Çünkü ailelerden izin almak ve çocukların bağımsız başka bir yerde konaklamalarını sağlamak için ikna etmemiz çok zor oluyor. Fakat bunu başardığımız zaman 4 gün sonunda aile 'Benim çocuğum tek başına duş alamazdı, tek başına sportif faaliyete katılamazdı' diyor. Aile de mutlu oluyor. Çocuğun da özgüven kazanmasını sağlamış oluyoruz."

Munusturlar, bu etkinliklere katılan gönüllü lisans öğrencileri olduğunu ifade ederek, "Hepsinin gerçekten sebat ettiklerini görüyoruz. Zaten rekreasyon da bunu gerektiriyor. Sebat ederek hem duygusal, şefkatli yaklaşımlarla onlara destek oluyorlar hem de sportif becerilerini geliştirmek adına bir adım atmış oluyorlar. Öğrencilerimize de katkı sağlamış oluyoruz böylelikle." diye konuştu.

- "Eksikleri tamamlayıp gelişimi sağlamayı hedefliyoruz"

AÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü uzmanı Ela Arıcan Gültekin de AÜ'nün sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğini belirterek, bu kapsamda gerçekleştirilen kampa katılan engelli çocukların güzel vakit geçirdiğini kaydetti.

"Down sendromlu çocuklarda gördüğümüz ortak bir özellik var, inatçılar. Kas gelişimi normaldeki yaş gruplarına göre daha geride. Bazı çocuklarımızın tuvaletle alakalı sorunları var. Refakatçilerimiz onlara destek oluyor." diyen Gültekin, şunları söyledi:

"Bizler de yaptığımız sportif etkinliklerle eksikleri tamamlayıp gelişimi sağlamayı hedefliyoruz. Kamp programımız sona erdikten sonra rektörümüz çocuklara sertifikalarını veriyor. Bol danslı bir kapanış seremonisi düzenliyoruz ve finalde çocuklarımız tekrar ailelerinin yanına dönüyor. Bu süre zarfında çocuklar üzerinde gözlemlediğimiz yeteneklere göre de yönlendirmeler yapıyoruz. Örneğin çocuğumuz yüzme alanında başarılıysa o branşta ücretsiz etkinlikleri tespit ederek çocuklarımızın ailelerine haber veriyoruz."