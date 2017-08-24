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Down sendromlu kız için temsili düğün

- Karabük'te bir aile, en büyük hayali evlenmek olan down sendromlu kızlarına temsili düğün yaptı

Down sendromlu kız için temsili düğün

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir aile, en büyük hayali evlenmek olan 18 yaşındaki down sendromlu kızlarına temsili düğün yaptı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan Kazım ve Meryem Bük çifti, en büyük hayali evlenmek olan down sendromlu kızları Büşra için temsili düğün hazırladı.

Bir özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Büşra'ya gelinlik giydirildi ve merkezden bir arkadaşı da temsili damat yapıldı.

Akrabaları ve arkadaşlarıyla öğretmenleri̇ni̇n katıldığı düğünde doyasıya eğlenen Büşra, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Büşra BükDown SendromuKarabükTemsili Düğün
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