Down sendromlu kızının eğitimi için kariyerini bıraktı

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de, down sendromlu çocuğunun eğitimi için finans sektöründeki yöneticilik kariyerini sonlandıran Ece Kaynar, hayatını adadığı kızının okuldaki başarısıyla gurur duyuyor.

Bir finans şirketinin İzmir'de yöneticiliğini yapan Ece Kaynar, 2002 yılında ilk kez anne oldu. Doğumdan sonra bebeğin down sendromlu olduğu belirlendi. Aynı zamanda kalbinde delik tespit edilen Irmak, henüz 1 aylıkken ameliyat geçirdi.

Daha sonra özel eğitim kurumuna yönlendirilen Irmak, 2 yaşında yürümeye ve 3 yaşında konuşmaya başladı.

Minik Irmak, okul çağı geldiğinde de özel eğitime muhtaç engelli çocukların yaşıtlarıyla uyumunu sağlamak için oluşturulan kaynaştırma sınıfına alındı.

Irmak Kaynar, önceleri bakıcısı aracılığıyla okula gidip geldi ancak annesi kızına daha fazla zaman ayırması gerektiğini düşünerek hayatına ilişkin önemli bir karar aldı. Kendisini Irmak'a adayan anne Kaynar, down sendromlu kızına daha fazla vakit ayırmak için 3 yıl önce 18 yıllık iş hayatını sonlandırdı.

- Annesinin fedakarlığı karşılıksız bırakmadı

Kaynar'ın 5. sınıf öğrencisi kızı Irmak Kaynar ise her dönem aldığı takdir ve teşekkür belgeleriyle annesinin fedakarlığını karşılıksız bırakmıyor.



Ece Kaynar, kızının hem eğitimi hem de sağlığıyla ilgili desteğine ihtiyacı olduğunu görünce kariyerini sonlandırdığını söyledi.

Kızıyla her gün okula geldiğini dile getiren Kaynar, "Gün içerisinde alması gereken ilaçları olduğu için kızımı okulda beklemek zorunda kalıyorum. Her teneffüste Irmak'a bir hapını veriyorum. İlacını verip onu arkadaşlarıyla baş başa bırakıyorum." diye konuştu.

- "Kızımla birlikte olmayı tercih ettim"

Kariyerini çok iyi bir noktada bıraktığını aktaran Kaynar, şöyle devam etti:

"Bir finans şirketinin İzmir yöneticisiyken Irmak için ani bir kararla iş hayatıma son verdim. Eşim de bu kararda beni destekledi. Çevremdekiler, benim işten vazgeçebilecek birisi olduğuma inanmıyordu. 'Mutlaka geri dönersin, çalışmadan duramazsın' dediler. Kariyerim Irmak'tan daha önemli değildi. İşimi çok severek yapıyordum ama düşündüğümde Irmak ağır bastı, kızımla birlikte olmayı tercih ettim. İyi bir gelirim vardı, şirketimin bana sunduğu imkanları çok güzeldi."

Kızının okuldaki başarısından duyduğu mutluluğu dile getiren Kaynar, Irmak'ın kitap okuması, matematikte yol almasının ise çok gurur verici olduğunu vurguladı.

Verdiği karardan hiçbir zaman pişman olmadığının altını çizen anne Kaynar, "Irmak'ın üniversite hayali var. Onu o hayalinde de destekleyeceğiz." dedi.

Burhan Özfatura Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Irmak Kaynar da okula gelemediği zamanlarda öğretmenleri ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

Dersleri sevdiğini, evde çok çalıştığını kaydeden Kaynar, "Büyüyünce pilates öğretmeni olacağım çünkü spor yapmayı seviyorum." diye konuştu.



