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Down sendromlular konferansta buluştu

- Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkmen: - "Oturumlarda, down sendromlu gençler neler beklediklerini, ne istediklerini paylaşacak. Aileler bir araya gelip çocuklarıyla neler yaşadıklarını anlatacak. Bunlar çok önemli. Tüm down sendromlu çocuğu olan aileleri görüşlerini paylaşmaları için panele bekliyoruz"

Down sendromlular konferansta buluştu

İSTANBUL (AA) - Down sendromlular ve aileleri, sorunlarını ve taleplerini konuşmak amacıyla 5. Down Sendromu Konferansı'nda bir araya geldi.

Down Sendromu Derneği tarafından 5. Down Sendromu Konferansı düzenlendi. Konferans kapsamında, down sendromlu gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.

Konferansa ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Erkmen, yarın sona erecek konferansta 15 farklı oturum olacağını belirtti.

Dernek olarak amaçlarının farkındalık yaratıp aileleri bilgilendirmek olduğunu kaydeden Erkmen, oturumlarda, down sendromlu gençlerin neler beklediklerini, ne istediklerini paylaşacağını anlattı.

Kendisinin de 10 yaşında down sendromlu bir kızı olduğunu ifade eden Erkmen, "Oturumlarda aileler bir araya gelip çocuklarıyla neler yaşadıklarını anlatacak. Bunlar çok önemli.Tüm down sendromlu çocuğu olan aileleri görüşlerini paylaşmaları için panele bekliyoruz." dedi.

Erkmen, down sendromlu gençlere öz savunuculuk eğitimi vereceklerini vurgulayarak, "Gençlerimiz kendi adlarına rahat rahat konuşabilsinler istiyoruz. Bu konuda farkındalık yaratmak istiyoruz. Artık biz onlarla konuşmayalım onlar kendi isteklerini, mutsuzluklarını ve taleplerini dile getirsinler. Bu yüzden çok heyecanlıyız. İsteğimiz down sendromlu gençler okullarda, sosyal hayatta kısacası toplumun her aşamasında birlikte bir arada olsunlar, bunun da yolu sosyalleşmekten geçiyor." diye konuştu.

Bayrampaşa'da yaşayan down sendromlu 29 yaşındaki Uğur Gencal, 2 yıldır fotoğraf çektiğini belirterek, "Tiyatroya gitmeyi, gezmeyi çok seviyorum, bol bol fotoğraf çekiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Fotoğraflarımı en çok Balat'ta çekmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Oğluna destek vermek için yanında olduğunu ifade eden Nuriye Gencal da duygularını "Dünyanın en şanslı insanlarından biriyiz. Oğlum geçen yıl fotoğrafçılık kursuna gitti, kendi isteğiyle fotoğrafları kendisi çekti. Arkadaşlarımız da sergi yapmışlar, memnum olduk." sözleriyle dile getirdi.

Bu zamana kadar iş hayatına kazandırılan down sendromlu gençlerin geçirdikleri süreçler, işverenle ve aileleriyle şekillenen ilişkilerinin ele alınacağı konferans, yarın sona erecek.

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