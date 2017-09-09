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Down sendromuna 25 ülkede dikkat çekecek

EDİRNE (AA) - Türkiye Down Sendromu Derneğince desteklenen "Down To Earth Road" projesi kapsamında motoruyla yola çıkan aktivist Adem Çolak, 25 ülkede down sendromlular ve aileleriyle bir araya gelecek."Down To Earth Road" proje uygulayıcısı...

Down sendromuna 25 ülkede dikkat çekecek

EDİRNE (AA) - Türkiye Down Sendromu Derneğince desteklenen "Down To Earth Road" projesi kapsamında motoruyla yola çıkan aktivist Adem Çolak, 25 ülkede down sendromlular ve aileleriyle bir araya gelecek.

"Down To Earth Road" proje uygulayıcısı ve aktivist Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 gün sürecek yolculuğuna başlamadan önce Edirne'de down sendromlular ve ailelerini dinlediğini söyledi.

Kardeşinin de down sendromlu olduğunu belirten Çolak, proje kapsamında motoruyla Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Almanya, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çekya, Slovakya, Macaristan ve Romanya'daki down sendromlularla bir araya geleceğini ifade etti.

Çolak, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptıktan sonra "DownToEarthRoad" yolculuğunun başladığını aktardı.

Bu kişilerin sorunlarını ve isteklerini dinleyerek kayıt altına alacağını dile getiren Çolak, görüşmelerinin görsellerini ise Facebook, Twitter ve Instagram'da, "DownToEarthRoad", "demiratliyoruk" sayfalarında yayınladığını kaydetti.


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