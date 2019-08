DP World bir ilke imza atıyor!

2016'dan beri İzmit Körfezi’nde faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı bir ilke imza atarak, Çin’e kadar kesintisiz taşımayı hedefledi ve limanı demiryolu ağına bağladı.



DP World Yarımca bu sayede Türkiye'nin demiryolu olan her köşesine hizmet vermenin yanı sıra, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile Hazar Denizi'ne, oradan da Çin'e bağlanmış oldu. DP World Yarımca artık demiryolu bağlantısıyla Türkiye'de rayların ulaştığı her yere hizmet verecek.



Bir kilometre uzunluğundaki Kocaeli-İstanbul arasındaki demiryolu hattına bağlanan iltisak hattı sayesinde, blok tren işletimine uygun yapılan hat yüklü vagonları rıhtıma kadar ulaştırıyor. En gelişmiş teknolojileri kullanan DP World Yarımca limanı, burada uzaktan kumandalı vinçleriyle doğrudan vagonlara yükleme ya da vagonlardan boşaltma yapabiliyor.





İnşaatına Ocak ayında başlanan demiryolu bağlantısı, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve 30 Temmuz 2019'da düzenlenen törenle hizmete girdi.



“Avrupa ülkelerine açılan bir kapı olacak”



Demiryolu bağlantısıyla birlikte DP World Yarımca Terminali başta Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya olmak üzere rayların uzandığı her yere gidecek. Sevkiyatı genellikle demiryolu ile yapılan maden filizi, mermer ve makinalar limana, oradan da hat gemileriyle dünyanın her yerine ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşacak.



DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, demiryolunun Kars-Tiflis-Bakü hattı ile İpek Yolu üzerinden Çin'e de bağlandığını hatırlatarak, "Böylece limanımız, Orta Koridor üzerinden Avrupa ülkelerine açılan bir kapı özelliği de kazanmışolacak" dedi. Adams, DP World’ün Kazakistan'daki Aktau ve Korgas limanlarına yönetim danışmanlığı verdiğini belirterek, "Çin pazarının Avrupa'ya bağlanmasında kritik rol oynayan limanımızın Türkiye'nin stratejik konumlanmasına da katkıda bulunacağına eminim," diye konuştu. Bununla birlikte Türkiye’nin bugüne değil geleceğine yatırım yaptığını söyleyen Kris şöyle devam etti:



“Türkiye’nin ithalatını ve ihracatını taşımaya talibiz”



Türkiye; 80 milyonluk genişve genç nüfusu, güçlü bir yerel altyapı yatırımı ortamı, yüksek büyüme oranları, önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi ve konteynerleşme yönündeki ilerlemesi gibi birçok özelliğiyle, hızla gelişen bir ülke olarak küresel ağımız içerisinde önemli bir yere sahip. Bu yüzden 550 milyon doların üzerinde maliyet ile kurulan DP World Yarımca’ya önümüzdeki altı ayda yapacağımız 50 milyon dolarlık yatırımla toplam 600 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Türkiye’nin ithalatını ve ihracatını taşımaya talibiz. Uzun vadede ekonominin büyümesine yardımcı olmak için buradayız. Bu kapsamda da liman operasyonlarımız ve insan kaynağımıza yatırım yapıyor, müşteri ve tedarikçilerimize global tecrübe ve bilgimizden de destek alarak, zaman ve maliyet konularında etkin çözümler sunuyoruz.