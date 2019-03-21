Dr. Akkan Suver'e Makedonya Üstün Hizmet Madalyası

Dr. Akkan Suver’e diyalog ve barış alanında ortaya koyduğu çalışmalarından ve Türkiye ile Makedonya arasında sivil toplum alanında ortaya koyduğu katkılardan dolayı, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov tarafından “ÜSTÜN HİZMET MADALYASI” verildi.



Üsküp’te Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan Tören’e Türkiye Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Karadağ Maslahatgüzarı Jelena Mlacic, Makedonya Devlet önceki Bakanları Hadi Nezir ve Furkan Cako, ünlü Gazeteci, yazar ve şair İlhami Emin’in de aralarında bulunduğu kalabalık bir davetli katıldı.



Marmara Grubu Vakfı da bu merasimde Müjgan Suver, Ali Rıza Arslan, Sezgin Bilgiç, Işıl Bilgiç ve Av. Serhat Tabanca’dan oluşan bir heyetle hazır bulundu.