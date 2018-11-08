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Dr. Alper Hasanoğlu kitap müjdesini Hepsitv’de verdi

- “Hayat ve Diğer Hastalıklar” kitabıyla birçok konuda insan ruhunun derinliklerine inerek orada bulduklarını gün yüzüne çıkardığını belirten Hasanoğlu, Özge Ekmekçioğlu’nun da çizdiği çizgilerle kitaba değer kattığını da ekledi

Dr. Alper Hasanoğlu kitap müjdesini Hepsitv’de verdi
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İSTANBUL (AA) - Hepsiburada’nın Youtube Kanalı Hepsitv üzerinden yayınlanan “Yekta Kopan’la Yazar Söyleşileri” programının üçüncü konuğu psikoterapist ve psikiyatr Dr. Alper Hasanoğlu oldu.

Hepsiburada açıklamasına göre, Yekta Kopan’ın tüm sorularına cevap veren Hasanoğlu, konuşmasına kitabında da geçen "Psikolog ve psikiyatrist klinikleri neden dolup taşıyor?" sorusuyla başladı. Hasanoğlu, insanların genellikle hayatın anlamını bulamadıklarına ve ilişki sorunları sebebiyle buralara başvurduğuna değindi.

“Hayat ve Diğer Hastalıklar” kitabıyla birçok konuda insan ruhunun derinliklerine inerek orada bulduklarını gün yüzüne çıkardığını belirten Hasanoğlu, Özge Ekmekçioğlu’nun da çizdiği çizgilerle kitaba değer kattığını da ekledi.

Okurlara yeni çıkaracağı kitabın müjdesini de veren Hasanoğlu, yeni çıkacak kitabında felsefeyle psikiyatriyi buluşturacağını söyledi.

Hasanoğlu, kitabının adına henüz karar vermeyen yazar yeni kitabının adının "Yaşama Zanaatı" olabileceğini açıkladı.

Normalde depresyonun bir hastalık olduğunu ancak Türkiye özelinde depresyonun her zaman bir hastalık olmadığını belirten Hasanoğlu, Türk insanının her mutsuz anını depresyonla bağdaştırdığını vurguladı. Hasanoğlu, mutsuzluğun depresyon sayılmadığını belirterek, bir hastalık olmadığı için tedavi edilemeyen mutsuzluğun, aslında insanlar için ihtiyaç duyulan bir ruh hali olduğunu da dile getirdi.

Kadın ve erkeğin depresyonu yaşama ve gösterme biçimlerinin farklılık gösterdiğini vurgulayan Hasanoğlu, kadınların depresyona girdiğinde kendilerini kötü ve değersiz hissedip kendilerini suçladıklarını, erkeklerin ise öfkelenip etrafı suçladıklarını belirtti.

Hasanoğlu, kadınların daha çok terapiye gitmesinin onların daha çok sorun yaşadığı anlamına gelmediğini belirtti. Kadınların yaşadıkları her neyse bunu anlatabilme ve anlayabilme cesaretlerini gösterdiklerini vurgulayan Hasanoğlu, erkeklerin bu konularda yardım istemekte zorlanmasını ise toplumsal kalıplarla alakalı olduğunu vurguladı.

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