Drone destekli kurban yakalama timi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için drone destekli özel tim kurdu.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığınca sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanları yakalamak için aralarında veterinerlerin de bulunduğu tim kuruldu.

20 kişiden oluşan ekip, tatbikat yaptı. Ellerindeki kement ve uyuşturucu iğne atan tüfeklerle iki büyükbaş hayvanı yakalayarak etkisiz hale getiren tim, bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere açıklamasında, timin kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalamak için çalışacağını belirtti.

Bayram boyunca kaçan büyükbaş hayvanları yakalamak için 20 personel ve 5 araçtan oluşan timin il genelindeki ihtiyaçlara cevap vereceğini aktaran Özsöyler, şunları söyledi:

''Bayram boyunca kaçan danalar, yakalama halatıyla ya da anestezi iğnesiyle bayıltarak tekrar sahiplerine teslim edecek. Bununla birlikte vatandaşların daha huzurlu, daha güvenli bir bayram geçirmelerini sağlayacağız. Ekibimizde de veteriner hekim, uyuşturucu iğne atan tüfekleri kullanan personelimiz ve yakalama halatı kullanan personelimiz olacak. Ayrıca hayvanat bahçemizde bayram boyunca veteriner hekim görev yapacak. Kesilen hayvanın etinden şüphe eden vatandaşlarımız hayvanı buraya getirerek veterinerimize gösterecek ve etinin sağlıklı olup olmadığını öğrenebilecek."

Özsöyler, bu yıl ilk kez drone kullanarak kaçan kurbanlıkları daha kolay yakalamayı hedeflediklerini kaydetti.