Drone eğitiminin adresi THK olacak

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Türk Hava Kurumu (THK) Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezinde sportif ve ticari amaçlı drone eğitimi verilecek.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan THK Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi, bugüne kadar 16 yaş ve üzerindeki yaklaşık 55 bin kişiye ücretsiz planör, model uçak, radyo kontrollü uçak, yamaç paraşütü ve yelken kanat eğitimi verdi.

Ticari uçuş gerçekleştirecek drone kullanıcılarına eğitim zorunluluğu getirilmesi üzerine kolları sıvayan THK Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi, 16 yaş ve üstü vatandaşlar için drone ve insansız hava aracı (İHA) eğitimleri vermek için hazırlıklarını tamamladı.

Dokümanları hazırlanan ve belirlenecek ücret karşılığında verilecek İHA 0 ve İHA 1 kategorilerindeki eğitim için merkez, yakın zamanda talepleri almaya başlayacak.

- "Drone eğitimli kişilerce uçurulmalı"

THK Türkkuşu Havacılık Eğitim Merkezi model uçak eğitim okulu eğitmeni Emre Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez hem sportif hem de ticari eğitimlerin THK bünyesinde verileceğini söyledi.

Kursa katılacaklara detaylı eğitim vereceklerini ifade eden Sağlık, şöyle konuştu:

"Havadan görüntüleme, inşaat, reklam, sinema, ilaçlama gibi sektörlerde drone kullanımı yaygınlaştı. Söz konusu hava araçları emniyet ve güvenlik birimlerince de kullanılıyor. Drone yaygınlaşınca bir eğitim almanın ve eğitimli kişilerin bunları uçurması gerekliliği ortaya çıktı. Bu ihtiyacı gidermek için eğitim vermeye hazırız. Türkiye'de ilk kez hem sportif hem de ticari drone ve İHA eğitimlerini resmi olarak biz vereceğiz. Bu eğitimi sonunda lisans vereceğiz. Dışarıda genellikle ticari amaçla veriliyor. Farklı eğitim kategorilerimiz var, İHA 0, İHA 1, İHA 2 gibi. Biz İHA 1 ve İHA 0 eğitimlerini vereceğiz. İHA 2 eğitimleri için hazırlıklarımız devam ediyor. Drone eğitim için yoğun talep alıyoruz."

Sağlık, drone eğitim alacakların adli sicilinin inceleneceğine değinerek, "Daha sonra bu cihazı en ince ayrıntısına kadar öğreteceğiz. Kursa katılacaklara 10-15 gün arasında eğitim vereceğiz. Yakın zamanda 16 yaşından gün almış kişiler, istediğimiz özellikleri taşırsa bu eğitim alacak ayrıca bir ücret karşılığında bu eğitimleri vereceğiz." diye konuştu.