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"Drone" ile takip edilen tankerden kaçak sigara çıktı

- Mardin'de LPG tankerinde yapılan aramada 253 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de "drone"la takip edilen LPG tankerinde yapılan aramada 253 bin paket kaçak sigara bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine il genelinde sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile İstihbarat Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik her türlü kaçakçılık olayının engellenmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüren ekiplerce, durumundan şüphenilen LPG tankeri, güvenlik kameraları ve "drone" ile takibe alındı.

Takibin ardından durdurulan tankerde yapılan aramada 252 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan tanker şoförünün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DroneKaçak SigaraLPG TankeriMardin
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