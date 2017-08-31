Dronelar artık hayatın her alanında

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Son yıllarda kullanımı gittikçe artan dronelar, farklı meslek gruplarından kişilerin işlerini kolaylaştırdığı için de tercih ediliyor.

Orman yangınlarının etkili olduğu alanlarını ölçmek isteyen ormancılar, üzerinde gelişmiş GPS sistemi olan, konum bilgilerini kısa sürede aktaran dronelar sayesinde zarar gören alanın büyüklüğünü hesaplayabiliyor.

Dronelar yaz aylarında sık görülen boğulma olaylarına karşı da görev üstlendi. İstanbul'da denizde boğulma tehlikesi geçirenlere can simitleri drone sayesinde hızlıca ulaştırılıyor.

Harita mühendisleri de droneların sunduğu havadan görüntü imkanı ve üzerindeki GPS teknolojisi ile bu araçları tercih ediyor.

Tarihi alanları üçüncü boyuttan incelemek isteyen arkeologlar, yol çalışması yapacak Karayolları görevlileri de dronedan faydalanıyor.

Jandarma ekipleri ekili alanlarda uyuşturucu yapımına kullanılan bitkileri, trafik polisleri ise kendileri görünce kurallara uyan ancak öncesinde kuralsız ilerleyen araçları tespit etmek için drone kullanılıyor.

Dronelar Kurban Bayramı süresince de alışılmamış bir görev üstlenecek. Kurbanlık Yakalama Timi, kaçacak kurbanlık hayvanlar drone ile tespit edip yakalayacak.



-"25-30 bin kullanıcı var"

Drone kullanıcılarını bir araya getiren Drone Türk Grubu'nun kurucusu Mustafa Kaçan, AA muhabirine, kayıtlı 25-30 bin arasında kullanıcı bulunduğunu söyledi.

Drone kullanımının gün geçtikçe arttığını belirten Kaçan, "Drone denilince aklımıza şehrimizin görüntülerini çeken ufak cihazlar geliyor ama kullanıcılara sunduğumuz eğitimlerde gerçek kitleyi görme şansına sahip olduk. Kullanım amacı çok geniş." dedi.

Kaçan, kursiyerleri arasında kış aylarında kar nedeniyle yolu kapanan bölgelere drone ile acil ilaç ulaştırmayı düşünenler olduğunu aktararak, "Antalya'da UMKE görevlileri doğa sporları sırasında kaza yaşayanlara acil yardım paketi atmaya çalışıyor. Şile'de belediye acil yardımda can simidi atıyor. Biz de verdiğimiz eğitimler sırasında gördüğümüz kullanım alanı çeşitliliği ile işin ciddiyetinin farkına vardık." ifadelerini kullandı.

- Kullanıcı sayısı 150 bine ulaşacak

Mesleki alanlarda drone kullanımının yaygınlaştığını kaydeden Kaçan, "Bir yıl içinde kayıtlı kişi sayısı binden 25 binlere ulaştı. Teknolojinin yeni olduğunu ve her geçen gün buna ilginin büyüdüğünü göz önünde bulundurursak, mesleki alanların da geliştiğini hesaplarsak, bizi 2020'de 150 bin kadar kullanıcı bekliyor demektir." diye konuştu.

Kaçan, droneların ticari alanlarda kullanılmasının özendirilmesi gerektiğini, hobi amaçlı kullanımlar için özel tüketim vergisinin alınabileceğini ancak ticari kullanımda alınmaması gerektiğini savundu.



