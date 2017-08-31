Dronelar artık hayatın her alanında

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Son yıllarda kullanımı gittikçe artan dronelar, farklı meslek gruplarından kişilerin işlerini kolaylaştırdığı için de tercih ediliyor.

Orman yangınlarının etkili olduğu alanlarını ölçmek isteyen ormancılar, üzerinde gelişmiş GPS sistemi olan, konum bilgilerini kısa sürede aktaran dronelar sayesinde zarar gören alanın büyüklüğünü hesaplayabiliyor.

Dronelar yaz aylarında sık görülen boğulma olaylarına karşı da görev üstlendi. İstanbul'da denizde boğulma tehlikesi geçirenlere can simitleri drone sayesinde hızlıca ulaştırılıyor.

Harita mühendisleri de droneların sunduğu havadan görüntü imkanı ve üzerindeki GPS teknolojisi ile bu araçları tercih ediyor.

Tarihi alanları üçüncü boyuttan incelemek isteyen arkeologlar, yol çalışması yapacak Karayolları görevlileri de dronedan faydalanıyor.

Jandarma ekipleri ekili alanlarda uyuşturucu yapımına kullanılan bitkileri, trafik polisleri ise kendileri görünce kurallara uyan ancak öncesinde kuralsız ilerleyen araçları tespit etmek için drone kullanılıyor.

Dronelar Kurban Bayramı süresince de alışılmamış bir görev üstlenecek. Kurbanlık Yakalama Timi, kaçacak kurbanlık hayvanlar drone ile tespit edip yakalayacak.

"25-30 bin kullanıcı var"

Drone kullanıcılarını bir araya getiren Drone Türk Grubu'nun kurucusu Mustafa Kaçan, AA muhabirine, kayıtlı 25-30 bin arasında kullanıcı bulunduğunu söyledi.

Mesleki alanlarda drone kullanımının yaygınlaştığını kaydeden Kaçan, "Bir yıl içinde kayıtlı kişi sayısı binden 25 binlere ulaştı. Teknolojinin yeni olduğunu ve her geçen gün buna ilginin büyüdüğünü göz önünde bulundurursak, mesleki alanların da geliştiğini hesaplarsak, bizi 2020'de 150 bin kadar kullanıcı bekliyor demektir." diye konuştu.