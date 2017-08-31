"Drone"lu denetimde lokum ikramı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polis ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yapılan "drone" destekli trafik uygulamasında sürücülere lokum ikramında bulundu.

İlçe girişine gelen ekipler, drone ile trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit etti. Durdurulan sürücüler, trafik kuralları hakkında uyarıldı.

Kimlik ve araç sorgularının da yapıldığı denetimde, sürücülere ve yanlarında seyahat edenlere, Safranbolu lokumu ikram edildi.

Uygulamaların bayram tatili boyunca günün farklı saatlerinde devam edeceği belirtildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Fatih Ürkmezer ile İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır da denetimleri izledi.

Polis ekipleri, Karabük kent girişinde yapılan uygulamalarda da sürücülere lokum ikramında bulundu.