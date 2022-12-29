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Dronmarket’ten Eğitime Destek

Türkiye’nin öncü dron teknolojileri platformu Dronmarket bir ilki gerçekleştirerek Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü’ne eğitim ve AR-GE amaçlı ilaçlama dronu hibe etti.

Dronmarket’ten Eğitime Destek

Hassas Tarım Teknolojileri, Akıllı Tarım Teknolojileri, Bitki Koruma Makinaları gibi derslerde eğitim materyali ve bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü’ne Dronmarket tarafından ilaçlama depo kapasitesi 10 litre olan ve İHA1 kategorisindeki dron hediye edilerek, teslim edilen dronun teknik özellikleri tanıtıldı. Dronun çalışması uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Yeni nesil tarım ekipmanlarını yakından tanımaları amacıyla öğrencilere destek olmak istediklerini söyleyen Dronmarket Tarım Teknolojileri Müdürü Fatih Başoğlu; “ Günümüzde özellikle tarım sektöründe dron teknolojilerinden çok fazla faydalanılmaya başlandı. Buna paralel olarak tarımsal alandaki teknolojik uygulamalarda, ziraat mühendisi ve ziraat teknikeri olan kişilere sahada çok ihtiyaç duyuluyor. Öğrenci arkadaşların da konuya ilgi göstermesinin tarımsal üretime de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bugün buradaki hocalarımızın ve öğrencilerin konuya yaklaşımından ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha anladık.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DronmarketAkdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Ve Teknolojileri Mühendisliği BölümüFatih Başoğlu
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