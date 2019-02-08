D’S Damat'tan Sevgililer Günü'ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - D’S Damat, Sevgililer Günü'ne özel yüzde 70 indirim fırsatıyla müşterilerini bekliyor.

D’S Damat açıklamasına göre, şıklığı detaylarda arayanlar için en özel hediyeler D’S Damat’ta müşterilere sunuluyor. Marka Sevgililer Günü'ne özel yüzde 70 indirim fırsatı sunuyor.

Açıklamada aktarılanlara göre, yüzde 100 deri ayakkabılar, kemerler ve cüzdanların yanı sıra kullanıcısının tarzını ortaya çıkartacak fularlar, kaşkollar ve kravatlar da detaylara önem veren erkekler için ideal hediye seçenekleri olacak.

Sıvı ve leke itici NanoCare gömlekler, kolay ütülenen EasyCare gömlekler, su geçirmezlik özelliği taşıyan çelik kasası ve dayanıklı camları, deri, silikon ve kumaş kayış seçenekleri ile D’S Damat saatler de öne çıkan hediyeler olacak.





