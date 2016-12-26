DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, barajlardan su tahliyesine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak sınırları içerisinde kurumca inşa edilerek işletmeye açılan barajlara 2016-2017 döneminde gelebilecek yüksek akımlar nedeniyle baraj işletme programları çerçevesinde bazı barajlardan zorunlu ve kontrollü su tahliyesinin söz konusu olabileceği bildirildi.

Dicle ve yöresi HES İşletme Müdürlüğü tarafından 7 Ekim'de gönderilen yazı ile Dicle HES’te santral mekanik ve elektrik tesisatında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle 1 Şubat 2017 tarihine kadar üretim gerçekleştirilemeyeceği, rehabilitasyon çalışmaları süresince de baraj havzasına gelebilecek aşırı akımlara karşı gerekli tedbirlerin alınması talebinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda 31 Ekim itibarıyla 20 metreküp/saniye ile başlayan tahliye çalışmalarının 22 Aralık itibarıyla 180 metreküp/saniyeye ulaştığı belirtildi.

Tahliye çalışmaları nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016-2017 döneminde gelebilecek yüksek akımlara bağlı olarak baraj işletme programları çerçevesinde ihtiyaç arz eden barajlarımızdan zorunlu ve kontrollü olarak su tahliye edilmesi söz konusu olduğunda yapılacak tahliye işlemi esnasında muhtemel can ve mal kaybının önlenmesi ve geçmiş yıllarda yaşanan sorunların tekrar yaşanmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir. Yağışların kesilmesi veya enerji üretimi ile istenen baraj işletme programına uygun seviyeye ulaşılması halinde tahliye işlemine son verilecek."



