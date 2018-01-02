DSİ 2017'de 832 tesisin temelini attı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun öncülüğünde geçen yıl 79 ilde düzenlenen merasimlerde 832 tesisin temelinin atıldığını, 508 tesisin de hizmete alındığını bildirdi.

Acu, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin kuruluş amacı olan taşkınla mücadelenin sürdüğünü, dereleri ıslah ederek, insanların can ve mal emniyetini en yüksek düzeyde koruduklarını, olası kayıpları da en asgari düzeye düşürdüklerini aktardı.

Hedeflerine sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesiyle ulaşabileceklerini belirten Acu, göl-su projeleri ile zirai üretimi artırarak çiftçilere büyük kazanç sağlamayı, sulanmadık toprak bırakmayarak toprakları daha verimli hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Acu, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik sulama ve depolama projelerinde tarımsal üretimi artırmayı, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmeyi, artan nüfusun besin ve sanayinin hammadde ihtiyacını karşılamayı, tarımın milli gelir içindeki payını artırmayı ve kırsal göçü önlemeyi amaçladıklarının altını çizdi.

- "Hedefimiz enerjide ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak"

Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için mevcut kaynaklardan elektrik üretiminin teşvik edildiğini vurgulayan Acu, "Bu amaçla boşa akan derelerimiz üzerine kurulan hidroelektrik santrallerle elektrik üretilmeye başlandı. Bu sayede ülkemizi enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığına dikkati çeken Acu, içme, kullanma ve sanayi suyu temini konusunda hayata geçirdikleri projelerle insanların daha sağlıklı su içmesini sağladıklarını ifade etti.

Birçok ildeki atık su tesislerini tamamladıklarını belirten Acu, hayata geçirdikleri bölgesel gelişim projeleri ile de iş gücünün yerinde istihdamını, göçün önlenmesini ve insanların ekonomik refah seviyesini artırmayı ve buna bağlı olarak milli ekonomiye ciddi katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

- "832 tesisin temeli atıldı"

Acu, geçen yıl yaptıkları çalışmalara ilişkin de "Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun öncülüğünde geçen yıl 79 ilde düzenlediğimiz merasimlerde 832 tesisin temelini attık, 508 tesisi de hizmete aldık." bilgisini verdi.

Temeli atılan tesislerin arasında 88 baraj, 58 gölet, 100 sulama ve 18 içme suyu ile 568 taşkın koruma tesisi bulunduğunu aktaran Acu, 111 baraj, 38 gölet, 184 sulama tesisi, 28 içme suyu tesisi ve 147 de taşkın koruma tesisinin de hizmete alındığını kaydetti.